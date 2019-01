Saldaña (PP): "Un alcalde no puede tener conciliación familiar"

El Partido Popular (PP) ha escenificado el comienzo del año presentando la que será su “hoja de ruta” en el caso de que los resultados de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo le permitan acceder al gobierno de la ciudad en el próximo mandato. En una comparecencia donde estuvieron su candidato a la Alcaldía, Antonio Saldaña, el presidente provincial de la formación, Antonio Sanz, y la presidenta local, María José García-Pelayo, se presentó un paquete de 35 inversiones que, a juicio del PP, son necesarias para la ciudad y que deberían desarrollarse en un horizonte de ocho años.

En este listado, se incluyen actuaciones que serían financiadas tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, mediante fondos europeos o con colaboración público-privada. Entre ellas se recuperan algunas ya comprometidas por el PP durante el anterior mandato como la ampliación del teatro Villamarta con el edificio de Correos o la creación de un recinto franco en la Ciudad del Transporte.

También se incluyen demandas históricas a la Junta de Andalucía como la Ronda Sur, la mejora de los accesos por carretera a la ciudad, el Módulo Quirúrgico del Hospital y la apertura de dos nuevos centros salud (en la zona norte y centro). Tampoco faltan los proyectos que son competencia del Gobierno central como el soterramiento de la vía del tren en la zona sur y la construcción de nuevos apeaderos, un parador turístico con temática flamenca o la reapertura del Depósito de Sementales.

Acto seguido, Saldaña dejó a un lado el lema que lleva su campaña 'Jerez cappital' —solo lo mencionó en una ocasión— aunque incidió en el mensaje que lo sustenta: “Jerez necesita un gobierno que tome conciencia de que es la primera población de la provincia”.

El alcaldable de los populares también aprovechó su comparecencia para criticar la gestión del gobierno municipal. “El balance es un 90% de un tiempo perdido para Jerez porque había proyectos que se han quedado paralizados”, afirmó. Entre ellos citó las obras inacabadas de la Jefatura de la Policía Local, la urbanización de la barriada Las Flores o la paralización de la reurbanización del polígono El Portal, entre otras.

Por ello, afirmó que un alcalde tiene que dedicarse “las 24 horas del día a Jerez”. “Quien no lo tenga claro que no se presente. No puede tener ni conciliación de la vida familiar. El que viene tiene que estar las 24 horas y, si no, que no venga. La política no es ser un funcionario sino una vocación”, sentenció como declaración de intenciones.

En el desayuno también intervino el presidente provincial de los populares quien garantizó el “compromiso” del futuro ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos con Jerez. “Jerez ha pagado una factura muy alta con la Junta del PSOE; ha sido olvidada, ignorada, anulada y perjudicada. Había una manía con que siempre le ha dejado fuera”. Por ello, aseguró que el cambio de partido al frente del gobierno andaluz “le va a sentar muy bien a la ciudad”.

Por su parte, María José García-Pelayo afirmó que 2019 será el año “del doble cambio para Jerez”. “Habrá un cambio en la Junta con Juanma Moreno que beneficiará a los jerezanos y también en la Alcaldía en la persona de Antonio Saldaña”, dijo. Por ello la ex alcaldesa sentenció: “Los Reyes Magos volverán en mayo para Jerez con un gobierno del PP”