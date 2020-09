Saldaña, un político "con vocación pero también con profesión"

El PP de Jerez comunicó en junio que Antonio Saldaña sería el nuevo portavoz del partido en el Ayuntamiento, en sustitución de Antonio Montero. Tras perder la portavocía en Diputación, como consecuencia de su accidente conduciendo ebrio, Saldaña recuperaba así el puesto que ejercía de manera natural. Sin embargo, el gobierno local escudándose en informes y reglamentos ha considerado que Saldaña no puede ocupar tal cargo al carecer inicialmente del apoyo de todos los concejales de su formación.

A la espera de que este conflicto se resuelva, el PP es el único partido de la oposición cuyo portavoz no cobra ni un euro de las arcas municipales. Sin embargo, Saldaña ha decidido convertir en camino las piedras que se va encontrando (o le ponen). Volcado, a pesar de todo, en el trabajo como líder del PP, Saldaña continúa visitante barriadas y reuniéndose con colectivos. Una actividad frenética, según narra en sus redes sociales, que compagina también con su profesión como abogado. Por ello, para poder realizar ambas actividades, pidió su incorporación como portavoz del grupo municipal al 80%.

Tal como él mismo ha explicado a través del Facebook de ‘Saldaña Abogados’, “en la vida, y más en la vida política, es importante además de la vocación tener profesión. Es importante demostrar a los ciudadanos que hay algo más trascendente que un puesto o un cargo para dedicar parte de tu vida a la vocación política. Y el que no lo entienda así, en mi humilde opinión, se equivoca”.

En plena pugna con el gobierno local para poder cobrar como portavoz, Saldaña reconoce que “en política hay veces que las circunstancias te ponen a prueba y ésta es una de ellas. Pero Jerez se merece el esfuerzo de dar el 200% a pesar de que la actual alcaldesa quiere asfixiar al Partido Popular de Jerez vulnerando los derechos fundamentales de los concejales”. “No nos van a parar, no nos van a callar. Vamos a conseguir, con tu ayuda, devolverle la ilusión a nuestra ciudad”, advierte el edil popular.

Por estos motivos, explica que, “además de mi profesión como Ingeniero de Caminos voy a empezar a ejercer de forma activa como abogado”. “Le doy gracias por ello a mis padres, a su esfuerzo y al esfuerzo de toda mi familia. Nadie regala nada. Seguiré trabajando un 100% por Jerez aunque tendremos que arañar horas al día para, además, ejercer la profesión. Pero nunca se escribió nada de los cobardes que se dieron por vencido a las primeras de cambio. ‘París bien vale una misa. Jerez bien vale el esfuerzo’”, ha asegurado.

Pese a ello, advierte que “también vamos a defender nuestros derechos en los tribunales y a hacer frente a la discriminación política hasta las últimas consecuencias. Pero si alguien del PSOE, de Podemos, o de Ciudadanos cree que esto nos va a aburrir, no nos conoce”.

Saldaña deja claro que para él sería “imposible desvincular mi vocación de mi profesión. No me puedo olvidar de mis convicciones, ni de mis principios, ni de mi partido. Un partido al que me afilié con 22 años, con las mismas ganas que tengo ahora de ser útil a mi gente y contribuir al progreso de Jerez, la provincia de Cádiz, Andalucía y España. Un partido al que quiero ver siempre en lo más alto y con gente honrada y capaz dirigiéndolo. Y pelearé siempre para que eso sea así. Gente honrada y capaz dirigiendo al Partido Popular”.

“Lo fácil hubiese sido haberme olvidado de mi vocación y haberme preocupado únicamente por mi y por mi familia, pero cuando alguien cree en algo profundamente, le persigue de por vida. A la vocación no es fácil darle esquinazo”, destaca el edil popular.

Por ello, deja claro que además de ejercer como portavoz del grupo municipal del PP de Jerez “voy también a ejercer como Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez. Pero nuestro objetivo sigue siendo el que es y está muy claro: Jerez, Jerez y Jerez”.

De hecho, este mismo viernes, a través de su Instagram, Saldaña insistía en su mensaje: “Si el PSOE de Jerez y Mamen Sanchez piensan en algún momento que vamos a dejar de luchar por Jerez por mucho que nos aprieten, nos discriminen y vulneren nuestros derechos, están muy equivocados. Seguiremos dando el 100% por Jerez aunque seamos el único grupo municipal al que se le niegan los recursos.Haremos el esfuerzo, Jerez se lo merece”.