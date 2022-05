Saldaña: "Estoy siempre a disposición del partido y trabajando por Jerez"

El portavoz del PP de Jerez, Antonio Saldaña, ha confirmado a Diario de Jerez que el partido le ha propuesto ir en las listas por Cádiz para el próximo 19J. "Es cierto, me han pedido ir al Parlamento", ha señalado. A pesar de que no ha querido dar muchos detalles sobre su futuro, Saldaña ha dejado claro, tras la propuesta, que estará "siempre a disposición del partido y trabajando por Jerez". El edil popular ha insistido, además, en que en la ciudad "somos un equipo fuerte y sólido con un objetivo claro, que es devolverle la ilusión a esta ciudad".

A pesar de que hasta ahora todas las quinielas daban a Saldaña como alcaldable para las próximas municipales, el relevo en el PP nacional ha dejado al edil popular sin los apoyos que hace dos años lo respaldaron cuando perdió la portavocía de Diputación, tras conducir superando la tasa de alcoholemia.

No sólo a Saldaña se le ha ofrecido esta salida, sino que el PP también le ha ofrecido a la actual delegada del Gobierno, Ana Mestre, ir en las listas al Parlamento. Hay que recordar que el incidente de Saldaña tuvo lugar cuando Mestre era presidenta provincial del PP. En aquel momento, el partido anunció que Saldaña renunciaría a la portavocía de Diputación, pero no a su acta, cuando apenas 48 horas ante el partido a nivel provincial lo había instado renunciar a todos sus cargos públicos.

De confirmarse que el edil jerezano acepta ir en las listas para las próximas elecciones andaluzas, la diputada nacional y ex alcaldesa María José García-Pelayo se postula como próxima alcaldable para Jerez. No obstante, no es la única opción que baraja el partido y las quinielas permanecen abiertas a falta de un año para las municipales.

De momento, el PP de Jerez guarda silencio sobre esta decisión. Aun así, fuentes cercanas al partido aseguran que esta decisión no supondría ningún problema "ni habrá enfado ni división, todo lo contrario". De hecho, recalcan que la relación entre García-Pelayo y Saldaña siempre ha sido buena porque "han pasado juntos muchos momentos y muy difíciles".