Salud Responde: "Si no está conforme, esto es lo que hay"

Un matrimonio ha denunciado el trato recibido por Salud Responde, así como la falta de atención por parte de esta plataforma ante un caso positivo de Covid.

Pedro (nombre ficticio) es funcionario público de un colegio de la provincia. Durante estos dos años, tanto él como su mujer, han tomado las máximas precauciones ante el Covid, sin apenas vida social. El pasado 24 de diciembre, su esposa, que es asturiana, tras un test de antígenos negativo, se marchó a Asturias a celebrar la Navidad junto a su familia.

Pedro, que es alérgico, está esos días con tos y mucosidad y acude el 24 al centro de salud para que lo atiendan. Le dicen que tienen una infección de garganta "y no le hicieron ninguna prueba, ni era sospechoso". Para casa. Sin poder hacerse tampoco un test de antígenos hasta las 5 de la tarde porque no había disponibles, consigue uno y da positivo. Decide, claro, no ir a cenar con su familia.

Comunica a Salud Responde su situación y le dicen que toman nota del caso y que ya le llamará un médico de 24 a 48 horas. El 25 no le llaman y ya el 26 Pedro vuelve a insistir. Salud Responde le dice esta vez que no es de 24 a 48 horas, sino que pueden ser también 72. Pide por favor que alguien lo atienda porque se encuentra mal. Nada.

Este lunes, 27, sin recibir llamada aún, vuelve a contactar con Salud Responde y le dicen que "no pueden hacer nada más por él, cuando no habían hecho nada, y que lo mismo no le llaman ni hoy (por el 27), que puede que le hagan otro día. Que si no estaba conforme, es lo que había. Y le colgaron el teléfono".

Pedro consigue hablar con su médico de cabecera y le confirma que el día 23 se cerraron citas de PCR, "se les acumulan y que él no estaba ni tan siquiera en la lista de llamadas. No le llamaron de hecho. Nadie. Lo tienen abandonado. Y está aislado de motu propio porque ha dado positivo en un test de antígenos, pero sin PCR que le confirme que es positivo. Cita que ya tiene para el jueves 30 gracias a que conocemos a la médico de cabecera, porque si no, no nos dan nada, pero hablamos con ella ayer (27), no antes", cuenta su mujer.

Su mujer, tras varios test de antígenos negativos, está a la espera del resultado de una PCR que se hizo este lunes, pero no tiene síntomas. "Tenemos impotencia total, y que encima Salud Responde nos cuelgue el teléfono... Denunciamos esto para que no le pase a nadie más. Aquí se paran las citas porque parece que en los días festivos no hay virus. No me parece normal que cierren agendas de PCR porque hay muchas familias que no pueden pagarlas. No es normal esta situación. Y este jueves volverán a cerrar citas y la gente tendrá que estar esperando días a que los llamen en casa, impotentes, sin saber qué hacer, sin poder salir para no infectar, sin test en las farmacias, sin PCR, el médico de cabecera no está... Desesperante. Hay que dar a conocer que se está haciendo mal porque debemos protegernos nosotros y los demás".