San José Obrero exige presupuesto para que se retome el proyecto de la carretera con Guadalcacín

El presidente de San José Obrero fases 1,2 y 3, Luis Neira, se reunió recientemente con representantes de la oposición y con colectivos de la zona para abordar el proyecto aún pendiente de la mejora de la carretera que une la barriada con San José Obrero.

Precisamente con motivo de esta reivindicación, desde la asociación vecinal ya se remitió a finales de octubre una carta a modo de recordatorio al Diputado provincial y delegado del área de Cooperación, Javier Bello, para insistirle en la necesidad de "meter en el presupuesto 2024 de Diputación la partida presupuestaria para avanzar en la ampliación de la carretera".

En dicho escrito, firmado por Neira, se recuerda "el compromiso político adquirido por usted en la reunión mantenida con usted el pasado día 5 de octubre en el centro de barrio de San José Obrero con los colectivos firmantes que constituimos hace años atrás una Plataforma y que venimos reivindicando esta ampliación de la carretera que corre a cargo de Diputación de Cádiz".

El motivo de la carta enviada "no es otro que hacer un recordatorio de lo comprometido con nuestra plataforma cívica de asociaciones en el sentido de contar en los próximos presupuestos de Diputación de una partida presupuestaria para avanzar en la ampliación de la carretera San José Obrero -Guadalcacín de Jerez".

Se trata de una reivindicación que "creemos justa como es la aspiración de contar con mejoras en este tramo que eviten la peligrosidad de la carretera consiguiendo en un futuro próximo una carretera en condiciones".

Un proyecto pendiente desde hace casi un año en Jerez

En diciembre de 2022, la entonces alcaldesa, Mamen Sánchez, y el vicepresidente cuarto de Diputación de Cádiz y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro, firmaron el protocolo general que recogía el compromiso de la institución provincial y el Ayuntamiento de Jerez para la mejora de esta vía.

En concreto, la actuación estaba destinada a la remodelación del vial que conecta San José Obrero con Guadalcacín, denominada actualmente avenida San José Obrero. Una conexión que formaba parte en su día del trazado de la antigua carretera CA-P-0435 'Cañada Ancha', entre el cruce del ferrocarril situado en la barriada y la estación de servicio ‘Repsol’ situada al final de la carretera provincial CA-3105 (A-2005 Guadalcacín), según rezaba en el informe técnico-jurídico base del convenio suscrito.

En aquel momento, Diputación y Ayuntamiento de Jerez anunciaron que invertirían 1,3 millones para adecuar la avenida mejorando su trazado, iluminación y seguridad vial con un sendero ciclo-peatonal. "Javier Pizarro y su equipo reconocieron que la carretera era de Diputación y eso fue todo un logro después de 40 años de reivindicaciones vecinales", recuerda Luis Neira.

Sin embargo, a día de hoy, lo cierto es que todavía no se ha actuado sobre esta carretera. Así lo ha confirmado recientemente el actual diputado provincial de Cooperación en la Diputación de Cádiz, Javier Bello, quien se ha comprometido a impulsar el proyecto. Sin embargo, Neira insiste en la necesidad de que la voluntad política se vea plasmada en los presupuestos de Diputación o el compromiso seguirá en el aire, como hasta ahora. "Nos dijeron que iban a empezar de cero, el compromiso está pero yo tengo muchas dudas", asegura el presidente vecinal, haciendo alusión a los antecedentes.

En este sentido, reitera la urgencia del arreglo de esta vía en la que, debido a su peligrosidad, han fallecido cinco personas. "Si viene un autobús de frente es te tienes que meter en la cuneta", añade, llamando la atención sobre la estrechez de esta carretera. Por ello, "pedimos alumbrado, el arreglo de las paradas de los autobuses que están fuera de ley y no cumplen ninguno de los requisitos establecidos, la ampliación de la carretera y un carril bici".

"Hay documentación de que en el anterior gobierno se hicieron cosas, la voluntad política y técnica estaba y el Ayuntamiento iba a asumir el mantenimiento una vez que Diputación terminase la obra", explica Luis Neira, señalando que "ahora el nuevo equipo dice que no se ha hecho nada. Pues si no hay nada, que empiecen de nuevo pero hay que hacerla".

Después de años de reivindicaciones, el presidente vecinal asegura que "no hace falta que se haga el 100%" en una sola vez. "Pueden empezar primero por ampliar los laterales, después el carril bici...", afirma. Sin embargo, lo que es fundamental es que "haya una partida presupuestaria. Dicen que no había partida asignada, ahora están ellos, pues que pongan la partida económica". "Si no le asignan una partida presupuestaria, el 2024 se va en blanco para la carretera", advierte Luisa Neira.