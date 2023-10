Sandra Morales, la 'tiktoker' jerezana que arrasa contando historias de Jerez

Sandra Morales no tiene ni trampa ni cartón. No sólo cuenta en sus redes sociales curiosidades e historias de Jerez resumidas en pocos minutos, sino que lo hace con una gracia que engancha. Es natural, simpática y no esconde su acento, es más, se muestra orgullosa de él. Lo mismo la ves hablar de la calle Chancillería, que de la rotonda Michelin o de La Paquera. "Este perfil fue creado con el objetivo de que al mundo entero le encante jeré", reza la descripción de su perfil.

"He estudiado Historia del Arte y llevaba años creando contenido para mis redes sociales desde mi cuarto. Me inspira muchísimo Ariane Hoyos, una tía chulísima que hace unos vídeos súper entretenidos. Un día decidí salir a la calle y hacer un vídeo sobre leyendas de Granada (vive allí por temas de estudios) y gustó mucho. Cuando llegué a Jerez quise hacerlo también porque esta ciudad tiene historias para regalá y aquí estoy", declara la joven jerezana.

Empezó en julio con los vídeos jerezanos con su madre y su pareja haciéndole de cámara. "Me daba cosa que pasaran calor conmigo, pero los dos me animaron mucho y poco a poco la cosa fue cogiendo cuerpo", señala. Los seguidores en sus perfiles comenzaron a subir, superando ya los 16.000 en TikTok y rozando los 15.000 en Instagram. "Estoy muy contenta. Yo creo que la clave es ser natural, no esconder el acento y contar historias de una forma en la que todo el mundo la entienda, sin palabras raras ni tecnicismos y con un puntito de humor", reconoce la creadora de contenido.

"Al principio buscaba yo los temas y ahora la gente me propone muchas cosas y yo hago el trabajo de investigación para sacarlo adelante", declara. Aunque todos sus vídeos tienen mucha repercusión, el boom lo dio con uno en el que hablaba de la calle Juana de Dios Lacoste, "La Juana" (con más de 84.000 visualizaciones).

"Me llena mucho crear contenido, sentirme productiva y si a la gente además le gusta, pues me motiva mucho más seguir con esto. Siempre he estado investigando y ahora pues sigo haciéndolo para contar las historias de la forma más amena posible. Las redes sociales y sus algoritmos son muy raros, así que yo aprovecho el momento y los golpes de suerte (y de trabajo que hay detrás de cada vídeo)", subraya la jerezana.