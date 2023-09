Manuel Monje, el pequeño cantaor de Jerez que quita el 'sentío' en las redes sociales

Ni siquiera la Imteligencia Artificial se aclara sobre cuál es la cuna del flamenco. Dentro de la ciudad de Jerez, según quien, se inclina por uno u otro barrio como el más flamenco. Desde luego, resulta incuestionable que esta maravillosa ciudad que derrocha arte en cada esquina, ha dado a luz a muchas y grandes estrellas de lo jondo. En el barrio de San Miguel nació hace cien años un torbellino de colores la inigualable Lola Flores, la Lola de España, La Faraona. Eso lo sabe hoy en día cualquiera que vea la televisión, escuche la radio o tenga acceso a Internet. En este mismo barrio nació en 1934 la cantaora flamenca, Francisca Méndez Garrido, La Paquera.

Pero son muchos y muchas más, Tomasa Guerrero Carrasco 'La Macanita', José Mercé, Luis Fernández Soto, Fernando de la Morena, Manuel Moneo, Vicente Soto Sordera... La lista sería larguísima si se meencionaran a todos y no sólo al cante. De ahí que, no es de extrañar lo atraídos que se sienten vecinos y extranjeros por Jerez y el flamenco que emana de esta tierra, no sólo a nivel profesional, también el puramente espontáneo, como se comprobó recientemente en los comentarios y los ¡olé! que desató el vídeo 'Aprended Regaetoneros' publicado en el perfil de Flamenco Viral en la red social de Instagram.

Este mismo perfil, el cual posee un elevado número de seguidores de diferentes procedencias, ha compartido de nuevo un vídeo grabado en Jerez por el periodista y presentador Juan Garrido. En este caso concreto, muestra la actuación de un artista precoz. Él es el cantaor Manuel Monje versionando el exitoso tema del folklore mexicano 'La llorona', que ha trascendido a lo largo de los años hasta convertirse en un mito y que nunca deja de ampliar su letra. La actuación tuvo lugar en la Peña flamenca Tío José de Paula de Jerez, ubicada en la calle Mercé, 13. Monje protagonizó este momento durante la fiesta con motivo de la Insignia de Oro al socio y artista Diego Vargas. Enrique El Zambo, Enrique Sordera, Felipe del Moreno, deleitaron a los presentes y entre tanto artista ya consolidado, cantó Monje.

Pese a su corta edad, el joven artista ya posee una amplia trayectoria, ya que participó en una de las grandes en el programa ‘Tierra de talento’ de Canal Sur, donde demostró la naturalidad y madurez que complementa su enorme capacidad artística. Con poco más de una década de vida, demuestra una vez más que lo da todo para convertirse en una gran estrella del flamenco.