Sesión exclusiva de cine en Jerez para niños con diversidad funcional

Un grupo de madres de Jerez se han unido con el fin de que sus hijos con diversidad funcional puedan disfrutar sin problemas de una sesión de cine. María Jesús Ruibal es jerezana y presidenta del Ampa del Centro de educación especial Mercedes Carbó en El Puerto. Hace ya algún tiempo participó en la iniciativa 'Cine en familia' en El Puerto para que estos niños pudieran acudir al cine contando con medidas especiales que le facilitarán su estancia en el mismo.

Tras el éxito de esta acción en la ciudad vecina, otras madres le han propuesto que en Jerez también se ponga en marcha la iniciativa y junto a ellas ha trabajado para que así sea. Acompañada por Inmaculada Arriaza y Fátima Guerrero, se ha reunido este miércoles con Mario Fernández, el encargado de Unión Cine Ciudad Jerez, cine ubicada en el centro comercial Jerez Sur.

"Hemos concretado con él que lo vamos a hacer una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Será a las 12 de la mañana, en sesión matinal, la entrada va a costar 4 euros por persona y puede ir el núcleo familiar", explica María Jesús.

Podrán ir tanto niños como adolescentes que contarán con un espacio adaptado ya que "pondrán el sonido al 50% para que no moleste a los niños y también la luz al 50%. Es decir, una luz tenue para que no haya la oscuridad que hay en una sala normal que puede asustarnos o no gustarles". María Jesús explica que "la comodidad de esta sala es que todo el mundo está en la misma situación y si un niño quiere levantarse tiene la tranquilidad de que nadie le va a decir que se ha levantado". "Son niños que, en muchos casos, necesitan movimiento y saben que si salen o entran o se levantan no pasa nada", explica.

A pesar de que la idea es comenzar el próximo mes de enero, finalmente ha cerrado una primera sesión para este mes, concretamente el 19 de diciembre, "porque las madres tienen muchas ganas de poder llevar a sus hijos".

Las impulsoras de esta iniciativa han podido visitar también las salas "y estamos muy contentas. Todas las salas están adaptadas para sillas de ruedas. Es un espacio que tienen al final, no al principio como siempre han estado y que obligaban a la persona que iba en silla de ruedas a ver la película con la cabeza doblada". "Están perfectamente acondicionadas para la diversidad funcional", destaca esta madre.

Durante las sesiones de cine, las familias contarán con la presencia de un trabajador, Manuel Hurtado, que les acompañara. En concreto, dispondrán de dos salas para poder acudir a dos películas, una pensada para los niños más pequeños y otra para los mayores y adolescentes. A la hora de comprar la entrada deberán, lógicamente, mostrar la tarjeta de discapacidad para poder acceder a esta iniciativa.