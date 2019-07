El Sherry de los Poetas Laureados

Be merry and drink sherry, that ´s my poesie, así se expresaba el escritor isabelino, y Poeta Laureado, Ben Jonson (1572-1637), en su conocida obra teatral The New Inn, fechada en 1631.

El nombramiento de Poeta Laureado en la historia de Gran Bretaña es una tradición que institucionalizó el rey James I hacia 1616. Ben Jonson es considerado, aunque de forma oficiosa, el primero de esta lista que llega hasta nuestros días.

La corona asignaba al Poeta Laureado una pensión anual, que fue aumentando con el paso de los tiempos (en la actualidad es de 5.750 libras anuales) amén de una bota de vino. En los primeros años los elegidos prefirieron malvasia canario (canary sack), que junto al sherry, estaban de moda en la corte inglesa. Aunque poco a poco se fue imponiendo definitivamente el jerez.

Algo de historia

Algunos datan este nombramiento, con carácter oficial, a partir de 1668, cuando el rey Carlos II (1660-1685), nombra a John Dryden (1631-1700) como primer Poeta Laureado, además de hacerlo vitalicio, con un sueldo de 200 libras. Dryden, que por cierto era católico, fue destituido en 1688, cuando inicia su reinado Guillermo III, siendo sustituido por Thomas Shadwell (1642-1692).

En la obra de John Dryden puede percibirse la influencia cultural que ejercía España en la Inglaterra de aquellos años, no sólo por sus afamados vinos de Jerez. En sus trabajos hay títulos como 'The Indian Emperor' (1665), 'The Conquest of Granada by the Spaniards' (1670), 'The Spanish Friar' (1681).

El cargo de Poeta Laureado o Poeta Oficial tiene la consideración añadida de miembro de la Casa Real, y es nombrado por una Orden Real, cuyo fin primordial es la composición de odas y composiciones poéticas con motivos de celebraciones oficiales y eventos relacionados con la Familia Real inglesa.

Parece ser, que en durante el reinado de Enrique III (1216-1272), ya existía la figura del Versificador Regis o Poeta del rey, que recibía un sueldo de 10 chelines al año.

Igualmente, reinando Eduardo III (1327-1377), el reconocido Geofrey Chaucer (1340-1400), asumió el título no oficial de Poeta Laureado, recibiendo de manos reales una cantidad de vino. Chaucer era un buen conocedor de los vinos de esta parte de Andalucía, como queda demostrado en su obra Pardoner´s Tale, escrita en 1380, e incluida en sus Cuentos de Canterbury.

Otro periodo importante para nuestro comercio de vinos con Inglaterra fue el reinado de Enrique VII (1485-1509), que tenía en Bernard André de Toulouse su poeta oficial; y tampoco es casual que el año en que sube al trono se tenga constancia del primer embarque de jerez en el puerto de Plymouth, y que tampoco que las buenas relaciones diplomáticas permitieran formalizar el matrimonio, no consumado, de Catalina de Aragón con el Príncipe de Gales, Arturo, en 1501.

El repentino fallecimiento de Arturo precipitó el nuevo compromiso matrimonial, en 1509, de Catalina con Enrique VIII. Una época dorada para las exportaciones del jerez a las Islas Británicas. No sin razón Catalina se quejaba, en carta a sus padres, que: "El rey, mi marido, se guardaba para sí los mejores vinos de Canarias y Jerez".

Olvidado y recuperado

A principios del pasado mes de mayo fue designado por el gobierno británico, y refrendado por la reina Isabel II, el nuevo Poeta Laureado, el escritor Simon Armitage, que sustituirá a la única mujer que hasta el momento lo ha ostentado, la escocesa Carol Ann Duffy.

Este hecho puede considerarse de especial trascendencia para nuestros vinos. Un hecho de un valor y significado que va más allá de lo puramente sentimental, y que hunde sus raíces en los tiempos en los que nuestros comerciantes vinateros enviaban incipientes cantidades de vino a los habitantes de la fría Albion.

Esta costumbre de regalar la bota de vino de jerez al Poeta Laureado de turno se rompió en 1790, cuando Henry James Pye (1745-1813), declinó este obsequio tan especial a cambio de su valor en metálico de 27 libras, debido a las deudas contraídas.

Decisión que igualmente tomó, en 1850, Alfred Tennyson (1809-1892), y ello a pesar de ser representado por la revista Fun, el 21 de septiembre de 1867, sobre una bota de nuestros vinos.

Detalle que también incluyó la publicación satírica The Punch, el 31 de julio de 1901, cuando el caricaturista Barnard Partridge dibujó a Alfred Austin, sucesor de Tennyson, en una escena circense desfilando en la pista a lomo de un caballo alado, y colgando de su cuello un barrilito de jerez.

Sin embargo, en 1972, Sir John Betjeman (1906-1984), con buen criterio, solicitó a la corona el vino que le correspondía, por lo que cada año le fue remitida una caja de 12 botellas de las propias bodegas reales.

De Ted Hughes a Andrew Motion

Con el poeta Ted Hughes (1930-1998), elegido en 1984, se abre un nuevo periodo a la hora de recibir su vino de jerez. Y en ello jugó un papel importante el responsable del Sherry Institute of Spain. Mr. Graham Hines, que logró convencer al Consejo Regulador de la importancia de invitar a Hughes a Jerez para seleccionar su bota,y dejar su firma en ella.

Hecho que tuvo lugar el 9 de octubre de 1986, dos años después de su elección.Y es posible que en esta decisión de venir a Jerez influyera la sangre andaluza, por parte de su bisabuela, que corría por las venas de Hughes, amén de su deseo de poder saborear por una buena temporada unas buenas copas de jerez, en este caso Dos Cortados de Williams & Humbert.

Ted Hughes sería el último en asumir esta responsabilidad de forma vitalicia, ya que su sucesor, Andrew Motion puso como condición estar en el cargo tan solo diez años, una norma que se estableció durante el gobierno de Tony Blair.

Motion, nacido en 1952, fue elegido el 1 de mayo de 1999, finalizando su periodo en el 2009. Pero tardó más de cuatro años en venir a Jerez para escoger su vino y dejar su firma como recuerdo, es decir el 5 de septiembre de 2003.

En esta ocasión, no sólo hizo la visita oficial al Consejo Regulador sino también fue invitado por el bodeguero Luis Caballero a que conociera sus bodegas en el Puerto de Santa María, tal como se observa en esa curiosa, y poco conocida, foto que se muestra aquí.

De la primera mujer al actual

Cumplidos los diez años, Motion dio paso a la que sería, por ahora, la primera mujer en asumirlo, Carol Ann Dufy, hecho que ocurrió el 1 de mayo de 2009.

Ella tardaría menos en acercarse a nuestra ciudad, y aunque en sus primeras declaraciones mostró su interés por recoger su regalo de vino, consideraba que los dos últimos Poetas Laureados no lo habían recibido.

Para sacarla de tal error tuve el placer de hacerle llegar la evidencia gráfica en la que ambos firmaban sus botas en las bodegas de San Ginés de la Jara, además de informarle del tradicional Homenaje que se organizaba en Jerez en torno al monumento de Shakespeare.

Ese fue el motivo por el que hizo coincidir su venida el viernes 20 de noviembre, ya que al día siguiente tuvimos el honor de tenerla como invitada ilustre para tal ocasión, firmándome su libro de poemas que unos meses antes había comprado en mi viaja a Dublín.

Reseñar que las etiquetas que adornaban las 600 botellas de manzanilla y Pedro Ximénez que escogió fueron diseñadas por el artista Steven Raw, e incluía un poema de Ann Duffy, y una de sus estrofas decía así: And not gladly be Kissed / by gentle William Shakespeare´s lips / the dark, raisiny taste of his song; / bequeathed to his thousand daughters and sons/ the stolen wines of the Spanish sun.

Y llegamos al actual, el destacado escritor Simon Armitage, nombrado el pasado 5 de mayo.

Para la elección de Armitage, de 55 años y oriundo de West Yorkshire, se ha considerado “el profundo ingenio de su obra”, y sus observaciones de la vida moderna.

Armitage, profesor de poesía en la Universidad de Leeds, ha publicado numerosos poemas y algunos de sus trabajos forman parte de los programas educativos.

El autor ha destacado que trabajará en favor de un mayor florecimiento de la poesía en momentos de auge de las redes sociales y prometió hacerlo "con energía y entusiasmo".

Armitage tiene previsto, una vez elija el diseño de la etiqueta que distinguirán las 600 botellas, destinar las mismas para subastas en actos benéficos, aunque no todas.

De libros y calle

Sobre tan apasionante asunto se pueden consultar las siguientes monografías, obras que bien podrían estar en los fondos documentales del Consejo Regulador: The Laureateship, de E.K. Bradus, Poets by Appointtment, de Nick Russell, The Poets Laureate, de J. Ch. Wright, y The Poets Laureate, de K. Hopkins.

Y cabe recordar, que a propuesta de la asociación cultural jerezana, Cine-Club Popular, el Ayuntamiento de la ciudad aprobó rotular, el 23 de septiembre de 2004, una calle dedicada con la indicación Poetas Laureados.