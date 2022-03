Siluetas de perros defecando para concienciar a los vecinos de Estella sobre la recogida de los excrementos

El Ayuntamiento de Estella del Marqués ha puesto en marcha una campaña para intentar concienciar a los vecinos sobre la necesidad de que recojan los excrementos de sus mascotas. Para ello, ha pintado siluetas de perros defecando en distintos puntos de la entidad local autónoma. Con colores llamativos, los dibujos repartidos por las calles servirán para recordar a los vecinos la necesidad de mantener limpia la vía pública.

El alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, ha difundido la campaña a través de redes sociales bajo el eslogan de 'Stop a la defecación en la vía pública'. Además, ha denunciado la falta de colaboración del Ayuntamiento de Jerez. "No hay vigilancia policial por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para concienciar que los dueños/ as recojan las de sus mascotas y no hay vigilancia de agentes de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez para informar y controlar a quienes las dejan en la calle", critica. Igualmente, lamenta que el Consistorio matriz no haya puesto en marcha ninguna campaña en Estella sobre este problema.

Por ello, desde el Ayuntamiento rural han comenzado hace unos días una campaña "para concienciar e informar de la gran importancia de recoger las cacas de los perros".

Hay que recordar que las sanciones oscilan entre los 75 euros y los 500 euros, en función de su tipología, según lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez.