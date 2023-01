El Sindicato de Médicos de Atención Primaria convoca una huelga el 20 de enero

El Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP) ha convocado una huelga indefinida a partir del 20 de enero a la que están llamados a participar todos los médicos de la Atención primaria andaluza. Esta cita es la segunda protesta anunciada este mes, puesto que el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha convocado la huelga para el día 27.

Los motivos que han provocado esta decisión "es la falta reiterada de respuesta del Servicio Andaluz de Salud y de la Consejería de Sanidad a nuestras reivindicaciones, sobradamente conocidas por el actual gobierno, comprometidas para la anterior legislatura, sin que se hayan dado respuesta a la mayoría de las peticiones".

"Tras cuatro años seguimos con prácticamente el mismo salario. Han subido escasamente el valor de la hora de las guardias y ahora nos pagan más por trabajar más horas, pero no era eso lo que pedíamos ni a lo que se comprometieron. Queríamos justicia y equiparación con otras profesiones y puestos, con los compañeros hospitalarios, con otras CCAA y países, y unas jornadas de duración razonable, lo cual no tenemos en muchos casos. No pedíamos trabajar más horas, aunque si se trabajan deberían pagarse mejor", declara el sindicato.

El colectivo remarca que "tras cuatro años seguimos con agendas con un número ilimitado de pacientes, donde siempre caben más, insertadas o en agendas paralelas, y con un tiempo miserable para cada paciente. Estas no son condiciones para ejercer la medicina".

"Lamentamos los trastornos que esta huelga produzca a la ciudadanía, a nuestros pacientes, pero creemos que ha llegado el momento de defendernos a nosotros, los médicos. Esperamos que entre los beneficios de ello esté el poder atenderles tras la huelga mejor que ahora. Mientras, cumpliremos con los servicios mínimos necesarios para que nadie que realmente tenga un problema de salud inaplazable o grave se vea perjudicado", subraya el SMP.