La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria premia a dos doctoras de Jerez

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) celebró a final de abril el 19º Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria en Islantilla (Huelva), con la participación de más de 700 médicos de Familia y Jerez tuvo especial protagonismo.

Las doctoras Raquel Alfaro y María del Pilar Rodríguez, del centro de salud de La Milagrosa, consiguieron el Premio al Mejor Trabajo Original por 'Lo que la pandemia nos enseñó para mantener un estilo de vida activo'. "Es una satisfacción personal muy grande. No nos esperábamos para nada recibir este premio", subraya Rodríguez, quien añade que un reconocimiento así "te pone muy contenta y te sientes más orgullosa de formar parte de la Atención Primaria".

El trabajo premiado es muy particular, puesto que se ha elaborado a través de fotografías. "Se ha hecho con metodología cualitativa. Seis personas cuentan con imágenes (técnica del fotovoz) cómo la pandemia les ha obligado a cambiar su forma y rutinas de mantenerse activos. Cada persona cuenta su historia vital con imágenes qué activos en salud han comenzado a hacer a raíz de la pandemia y que antes ni se planteaban. Por ejemplo, utilizar las azoteas, las escaleras de los bloques...", explica Rodríguez.

"La pandemia del Covid-19 nos obligó a cambiar nuestra forma de comportarnos a nivel social y se vio la importancia de mantenernos sanos con una vida activa. Ya sabemos la relación que hay entre ejercicio físico y salud, y lo importante que es evitar el sedentarismo. La pandemia nos llevó a cambiar la forma de mantenernos activos, intentando evitar los contagios, los centros deportivos se tuvieron que adaptar... La gente buscaba lugares al aire libre o grupos muy reducidos (grupos burbujas) y de confianza por miedo al contagio", añade la doctora.

En este trabajo está la historia de un enfermero de Cádiz que durante la pandemia trabajó en la planta Covid de su hospital. El sanitario se contagió y lo superó. Pero uno de sus grandes amigos murió por coronavirus. "Este enfermero cambió su percepción sobre la salud y el deporte y ahora es algo fundamental para él. Además, con sus fotografías explica que le unía mucho el baloncesto con su amigo desde pequeño, que murió en su planta del hospital, y ahora tiene una canasta en el patio de su casa. Cuando llega estresado o necesita moverse, tira a la canasta y se lo dedica a su amigo. Son historias vitales contadas mediante fotografías. ", detalla Rodríguez.

Las conclusiones a las que llegaron las doctoras tras reunir toda la documentación son que con la pandemia del coronavirus "aprendimos la importancia del ejercicio diario sin necesidad de tener que realizarlo en un centro determinado. Que hacer ejercicio en compañía de personas cercanas a nosotros fomenta la motivación y que hay grandes beneficios en hacerlo al aire libre. Con el Covid-19 se constató que el ejercicio es imprescindible para una buena salud".

Rodríguez lanza además una importante reflexión: "Hay quien cree que el Covid ha desaparecido pero no es así, de hecho ha habido un repunte de contagios por la Feria. Además, sigue habiendo persona que se contagian y tienen consecuencias graves. No podemos bajar la guardia. El Covid no es un virus estacional, se puede coger en cualquier momento, las vacunas ayudan a nuestro sistema inmune y es fundamental cuidar nuestra salud a través del ejercicio y una buena alimentación. La pandemia fue algo muy grave y no podemos olvidarlo".

Las doctoras reivindican además el gran trabajo que se realiza a diario desde Atención Primaria, un servicio muy castigado: "La Atención Primaria siempre ha sido la trinchera, el primer eslabón del acceso al sistema sanitario. Conocemos muy bien a nuestros pacientes porque estamos con ellos durante años, conocemos sus historias vitales, estamos a pie de calle. Este premio es para nosotras una motivación más para seguir haciendo lo que nos gusta en un momento en el que la Atención Primaria está pasando por momentos complicados".

El congreso en el que se ha premiado a las doctoras de La Milagrosa se trata del evento científico más importante de la Medicina de Familia de Andalucía y el segundo más relevante que organiza SEMERGEN en España. Supone un espacio de aprendizaje y actualización en las últimas novedades científicas, clínicas y tecnológicas de la especialidad. A través de diferentes mesas, talleres prácticos y aulas de habilidades, este Congreso ofrece a los asistentes una amplia oferta formativa en las competencias profesionales necesarias para una atención de calidad.