‘Solas’ podría resultar una editorial fotográfica simplemente, pero el fotógrafo Júcaro vuelve a llenar una colección de imágenes naturales y conceptuales con su percepción de la soledad inmensa del mar y la mujer por encima de la modelo.

El mensaje que ha reflejado en estas maravillosas fotos es el objetivo de "alcanzar lo que uno se propone con indiferencia del sexo”. “Hay guerras sexistas que no quiero comprender porque por encima de cualquier polémica somos todos seres humanos”, dice el autor.

Para la ocasión el fotógrafo ha contado con cinco modelos que desfilarán en la próxima Pasarela Flamenca Tío Pepe de Jerez (6 al 9 de febrero) para rendir un homenaje a la profesión del modelaje y al célebre Peter Lindbergh.

Claudia Pulido, Cristina Bonilla, Mila Ogalla, Marina Gallardo y Alejandra Sánchez han sido las protagonistas elegidas para esta primera serie realizada en El Puerto y que quedará expuesta en el hotel Casa Palacio María Luisa desde el 5 al 29 de febrero.

El fotógrafo y director de arte Júcaro ha querido que su colección quede grabada en la retina de los visitantes y recordada por los poemas sobre el mar de diferentes escritores que acompañan la producción.

La inauguración de la exposición será el próximo 5 de febrero, a las 20,30 horas, en Casa Palacio Maria Luisa.

Cristina Bonilla

Modelo, 24 años

“No miro para atrás ni para coger impulso. Lo primero que quiero es la felicidad. A eso me enseñaron”. Cristina Bonilla Rivera tiene 24 años y es modelo desde los 14. Todo empezó con un proyecto en su colegio vinculado a la agencia de Ana Belén Morillo, ABM EVENTOS (organizadora de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez), para desfilar con un diseño realizado con materiales reciclados. El premio era un curso en dicha agencia. Cristina lo hizo y le encantó. Desde ese año empezó a prepararse para la Pasarela Flamenca y de ahí a trabajar también con otros diseñadores y otras agencias. Desde niña le ha fascinado el mundo de la moda y “la verdad es que la vida me ha hecho aprender que lo más importante es ser feliz, aunque suene un poco filosófico”. Y lo dice porque hace tres años, Cristina tuvo cáncer, lo superó, pero el mismo año murió su padre. “Me ha cambiado mucho la forma de ser y de ver la vida. Dejé la pasarela un año y cuando volví me hicieron un homenaje. Todo esto me ha enseñado a disfrutar. Hoy estamos aquí y mañana no se sabe. Y la moda me hace feliz, dentro de unos años no sé”.

Todo esto le gustaría que fuera un hobby, no quiere que sea una obligación. “Por ahora compagino esta afición con mis estudios en Administración. Disfruto tanto que no quiero que sea el trabajo de mi vida porque sería algo impuesto”.

Trabajar con el fotógrafo Júcaro y ser una de las protagonistas de esta exposición “me ha encantado. Se trabaja muy a gusto con él. Detrás de sus fotos hay esencia y capta momentos, no sólo una foto bonita. Transmite muchísimo y eso me gusta. He salido en revistas y otros sitios pero exposición, es mi primera”.

Marina Gallardo Soto

Modelo, 21 años

La jerezana Marina Gallardo Soto tiene 21 años y lleva desde los 15 desfilando. Empezó con Ana Belén Morillo y hace un año que conoce a Júcaro, quien le propuso a ella y a otras modelos hacer una sesión de fotos dedicada al célebre fotógrafo de moda Peter Lindbergh. “La verdad es que ha quedado muy bien”, confiesa Gallardo, que participa en la Pasarela Flamenca desde hace ya siete años. Y de la moda, lo que más le gusta es desfilar, “la adrenalina que se siente antes de salir, que es increíble. Y conoces a muchísima gente, personas maravillosas y haces muchos contactos. Ahora mismo lo estoy compaginando con unas oposiciones a Auxiliar de Biblioteca”.

Le apasionan los dos mundos y hasta hace poco tenía muchos retos, pero una mala experiencia en Milán con un contrato falso le hizo tener que empezar de cero. “Una experiencia más en la vida. Y de eso he aprendido que no me puedo fiar de nadie, por mucho que te lo pongan en buenas palabras”.

Respecto a la exposición de Júcaro, asegura que el trabajo ha sido “muy bonito. Es cariñoso, amable, un profesional estupendo, te ayuda en todo lo que pueda y más”.

Mila Ogalla Toledo

Modelo, 26 años

Desde pequeña, Mila quiso ser modelo. No sabía cómo hacerlo, cómo meter la cabeza y tenía muchas ideas erróneas sobre la industria. Sus padres le animaron siempre a que estudiara una carrera universitaria. Cuando acabó Publicidad y Relaciones Públicas, decidió meter la cabeza por fin. “Porque era lo que me gustaba. Una amiga me avisó de un casting para la Pasarela Flamenca. Nunca había desfilado, no era de ponerme trajes de flamenca, pensaba que iba a hacer el ridículo. Afortunadamente fui, lo hice como pude, les encanté y les sorprendió que no tuviera ninguna formación. Me dieron la oportunidad y desde entonces, 2018, ha sido no parar”.

Una vez dentro ya empezó a moverse en este mundo con más agilidad. “Ahora es raro un día en el que no trabaje. Hago numerosas sesiones fotográficas de moda como invitada, novia, de flamenca, algunos desfiles...”. Este año, además, Mila es la portada del cartel de la Pasarela Flamenca, fotografía firmada por Júcaro. “Estoy muy emocionada”.

Respecto al mundo de la moda, Mila cree que es una industria que engaña desde fuera, “no es tan competitiva como parece, con ambiente poco positivo, mala alimentación... Y no es así. La gente se sorprende de que tenga amistades tan sanas gracias a este trabajo. Nos apoyamos mucho y nos alegramos de los éxitos de los demás. Somos muy sanas”.

Le gustaría seguir trabajando en el mundo de la moda, “porque es lo que me hace feliz y no había tenido esa sensación antes. No quiero hacer otra cosa en mi vida. Todo merece la pena. Y para mantener los pies en la tierra sólo hay que ser conscientes de que somos personas, nadie es mejor que nadie y todos tenemos las mismas oportunidades”.

Dice que trabajar con Júcaro ha sido “increíble. Conectamos enseguida. Yo era yo misma y él supo captarlo. Y el día de la sesión en la playa también fue genial, aunque hacía algo de frío. Pero es algo que suele pasar”.

Claudia Pulido

Modelo, 21 años

Ser modelo siempre le ha llamado la atención, pero fue a los 18 años cuando entró en la agencia de Ana Belén Morillo. “Era una enganchada total a los desfiles de Victoria’s Secret. Lo llevaba dentro y todo fue a más desde que empecé el curso, es algo que compagino con la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Es un hobby, un pasatiempo, pero lo primero son los estudios”. Es su cuarto año en la Pasarela Flamenca, confiaron en ella desde el principio, “aunque no era mi fuerte vestirme de flamenca. Le he cogido el gustillo y ya sí que me visto cada Feria, antes no lo hacía”.

Claudia Pulido es muy tímida. En el colegio tuvo que aguantar alguna que otra broma por ser “tan delgadita, tan poquita cosa, todo me afectaba mucho”, como ella dice. Confiesa que eso se acabó, que gracias a la pasarela se siente fuerte, “y es que cuando desfilo me convierto, lo disfruto muchísimo. Soy yo. Me transformo. No soy tímida. No hay nada malo, aunque a veces, fuera de Jerez, el ambiente es un poco hostil, depende. Me ha enseñado a cuidarme y a no intoxicarme por lo que digan los demás porque así no vamos a ningún sitio. Ahora sé lo que valgo, tengo las cosas claras”.

Dice esta joven jerezana que desde fuera, el espectador, “no ve todo el trabajo que hay detrás. Son horas de dedicación, de compaginar estudios... Modelo, ¿qué trabajo es ese?, dirán algunos. Pues sí, es un trabajo duro. Al final, de nosotras depende que todo salga bien porque somos las últimas que salimos, aunque haya detrás una organización increíble”. La exposición ‘Solas’ le encanta. “Trabajar con Júcaro ha sido divertidísimo, te contagia de ese buen rollo. Muy bien, la verdad. Fantástico”.

Alejandra Sánchez Nolting

Modelo, 26 años

De madre alemana y padre español, Alejandra reside en Sevilla. Llegó al mundo de la moda de la manos de su madre, que también fue modelo y miss. “Es algo que siempre he querido ser. Estudié el Bachillerato en Inglaterra y cuando regresé empecé enseguida en una agencia sevillana, después otra de Barcelona, me fui a Milán un tiempo... Y muy bien. Es un mundo complicado pero siempre he tenido buena suerte. Lo compaginé con los estudios de Azafata de Vuelo y también trabajo con mi padre en la empresa familiar”.

Lo que más le gusta de este hobby-trabajo son los resultados en las fotos, cómo se siente cuando desfila... “No sé si viviré de ello por eso tengo otras cosas, por si acaso. Sé que es difícil. Cuando estoy en la pasarela es como un subidón, como si me sintiera por unos momentos la única persona del mundo. No lo puedo explicar. Me divierte. Y, por supuesto, mucha responsabilidad. Hay que cuidarse bastante también”.

Confiesa que su madre “lo vive hasta casi más que yo. Le encanta verme y a veces hasta se emociona. Es como mi asistente, me aconseja, me acompaña a los castings...”. En la Pasarela Flamenca tiene experiencia desde los 18 años. Y ahora trabajar con Júcaro... “pues son fotones. Tenía muchas ganas de hacer algo así. El resultado es espectacular. Es mi primera vez en una exposición”.