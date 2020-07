Solidaridad denuncia el “colapso” del centro de salud de la zona sur

La federación vecinal Solidaridad denuncia la “falta de coordinación” en el centro de salud de la zona sur. Su presidente, Sebastián Peña, relata que el pasado lunes “había como treinta personas en cola esperando para coger una cita porque sólo había un trabajador en el mostrador para atender a todo el público”.

“Hablé con un cargo del centro y con cierta entonación me ‘animó’ a denunciarlo. Me sentó muy mal. Los centros de salud están muy mal coordinados, y aunque éste de la zona sur es muy bonito y muy nuevo, hay una mala organización. A raíz de esto me he enterado de que la semana pasada incluso había gente fuera en la calle con las calores esperando para ser atendido...”, declara el presidente de Solidaridad.

La federación añade que “desde que se cerró el centro de salud de San Telmo hay más colapso. Siempre que pregunto por este tema me dicen que ‘estamos en ello’, pero por ahora no hay cambios. Ha pasado ya bastante tiempo y me da la sensación de que nos vamos a llevar un disgusto con este tema”.

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra reconoce que ha detectado "varias áreas de mejora" relativas al centro de salud de Jerez Sur “y ha adoptado una serie de medidas que repercutan en la calidad de la atención de sus usuarios”.

La primera medida va orientada a la agilidad en la dispensación de citas e información general. Para ello, “se ha hecho un refuerzo del personal administrativo, se han contratado dos profesionales para asistir al público in situ y para reforzar la atención telefónica”.

La otra medida es relativa a la seguridad de los usuarios en relación a la pandemia, “mejorando el circuito y las medidas de seguridad del centro de salud de la zona Sur, mediante flechas en el suelo, catenarias, cartelería, expositor de gel y señalización de las escaleras para evitar aglomeraciones, así como pegatinas en las sillas para que se mantenga la distancia de seguridad”.

“Estas son unas primeras medidas. El Área, con la implicación de la propia delegación territorial de Salud y familias, seguirá pendiente de implementar aquellas que hagan falta contando con la colaboración de los colectivos vecinales”, han señalado desde el SAS.