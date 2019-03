La jerezana Sonia Romero Acevedo, elegida mejor vendedora de la ONCE de la provincia

La jerezana Sonia Romero Acevedo ha sido seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE del año 2018 en el ámbito de la Dirección de Zona de la ONCE en Cádiz. Un galardón con el que la entidad trata de reconocer anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta responsable de sus diferentes productos de juego.

Esta vendedora recuerda con emoción los premios que ha dado a lo largo de estos años (se dedica a esta labor desde el 11 de diciembre de 2014). Entre ellos: los 1.000 euros de un Súper ONCE que dio en El Puerto a un padre de 5 hijos que se encontraba en el paro y también los 300 euros dados con el Tríplex a su clienta y amiga Aurora que siempre le compra un rasca diciendo "Sonia, dame un premio para poder pagarte".

En Cádiz, la ONCE cuenta en la actualidad con una red de 1.118 vendedores, todos ellos personas con discapacidad. Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2018, en su XII edición, ha sido el de 'Buena gente ONCE'.