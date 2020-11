Sor Teresa: "Jerez no deja a su gente de lado"

"Jerez no deja a su gente de lado", dijo Sor Teresa Pérez Coto, actual superiora de la comunidad de Hijas de la Caridad de Jerez al responder sobre las muestras de ayuda recibidas tras el robo que sufrió ayer, cuando fue asaltada en la puerta de El Salvador sufriendo un tirón en el que le sustrajeron unos 6.000 euros, cantidad destinada a pagar a proveedores de la guardería y del comedor social que se ubican en el mismo centro.

Afortunadamente, Sor Teresa no sufrió daños físicos graves aunque "me duele todavía el hombro" por el tirón; eso sí, "fue un susto tremendo", explica la religiosa, que lamenta el daño a El Salvador: "Llevaba dinero para los gastos del mes, tuve que decirle a tres proveedores que iban a ir a cobrar que no fueran".

Tras denunciar el robo en comisaria, Sor Teresa tuvo que arreglar diversos papeles "porque se llevaron también documentación y la cartilla del banco", y ahora la prioridad es hacer frente al enorme daño causado: "Gracias a Dios estamos recibiendo muchas llamadas interesándose por lo que ha sucedido y gente dispuesta a ayudar. Jerez no deja a su gente de lado".

Para todos los interesados en ayudar y colaborar con El Salvador, el número de cuenta es ES57 0182 32 40050201564320.

Por lo pronto, ya por la mañana han puesto manos a la obra Costaleros por Nuestros Mayores y varias hermandades. Las Tres Caídas ha habilitado un número de cuenta para ayudar y hace un llamamiento para recogida de alimentos (huevos y alubias blancas) este lunes.

Debido al robo ocurrido, tras hablar con la madre superiora de las Monjas de la Caridad del Comedor El Salvador, nos piden ayuda.Necesitan huevos y alubias blancas.Recogida: lunes 9 de noviembre en el Real Santuario de San Lucas.

También se ha sumado a la causa la Hermandad de la Redención Salesiana de Jerez:

#ACTUALIDAD||Debido al robo ocurrido, tras hablar con la madre superiora de las Monjas de la Caridad del Comedor El Salvador, nos piden ayuda.

Y la Hermandad de la Santa Vera Cruz: "Para intentar paliar en lo posible las perdidas que ha tenido esta comunidad con este robo y ayudar a que las hermanas puedan seguir realizando su labor, desde nuestra Hermandad y a través de la Bolsa de Caridad, pedimos a los hermanos de nuestra cofradía, que cada uno en función de sus posibilidades, colabore económicamente con esta causa, para la que hacemos el siguiente llamamiento".

La Hermandad solicita colaboración con el Comedor de El Salvador tras el robo que sufrieron ayer jueves

También la Hermandad de La Borriquita: "Tras el robo a las Hermanas de la Caridad de nuestra ciudad en el día de ayer, animamos a todos los ciudadanos, desde nuestra bolsa de caridad, a colaborar para paliar la pérdida. El Salvador te necesita, institución que prestan una labor de valor incalculable en nuestra sociedad".

El robo se produjo por la mañana, mientras Sor Teresa buscaba las llaves para entrar en el centro, momento en el que un individuo la sorprendió y, tras un forcejeo, salió huyendo con el bolso, que contenía documentación además del dinero para los gastos del mes y pagar a los proveedores de la guardería y el comedor. Sin duda, está siendo una semana dura y triste para las Hijas de la Caridad tras el fallecimiento de Sor Victoria.