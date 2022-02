Mesas para celebrar la vida a todo color

"Ideas e inspiraciones para dar luz y color a mesas en las que celebrar la vida". Así presenta la artista Silvia Díez su cuenta de Instagram @elcolorestaservido, que tiene ya 10.800 seguidores. "Nunca pensé que llegaría a tales cifras", confiesa su autora, que explica que la iniciativa surgió durante el confinamiento, como un hobby que se ha convertido "en un filón para sacar a la luz mi creatividad".

Todo empezó por la influencia de una vecina, Montse, que animó a Silvia a montar una mesa por su buen gusto y creatividad. Y así fue, decoró la mesa, le hizo una foto y la subió a Instagram en su cuenta nueva, en junio de 2020. "Y desde entonces no he parado. Todas las semanas improviso un par de mesas, que reciben además muchos comentarios, algo que me abruma porque ya no sé cómo dar las gracias. La verdad es que eso sí ha sido una sorpresa porque soy muy artística pero nunca he tenido una plataforma en la que mostrar lo que hago".

"Montar una mesa bonita es una costumbre que he visto en mi casa, que he heredado de mi madre, mis abuelas. Éramos muchos, en un salón grande y la mesa se ponía muy bonita. Es una afición que se ha puesto en valor porque es algo bonito. Quizás no puedes cambiar la decoración de tu casa, pero sí de tu mesa. Y lo puedes hacer en tu día a día, con poner unas flores en una bandeja sólo para ti o con un individual bonito. Te cambia por completo. Es una forma también de mimarse a uno mismo".

Una iniciativa que se vio además impulsada por su pasión por la fotografía. "El juego que me da a la hora de montar las mesas es lo que ya me enganchó del todo, como si trabajara para una revista de decoración".

Coleccionista de telas y flores, "cuando una tela me gusta la convierto en mantel. El mantel es para mí un lienzo. Cuando monto una mesa es como si pintara pero con platos, cubertería, servilletas, flores, velas... Cada uno aporta su color y su equilibrio al conjunto. Lo concibo como un todo".

La inspiración puede venir de un color, una canción, un sentimiento, una emoción, un libro, una película... "Ahí es donde yo escribo. En el texto que acompaña cada mesa intento transmitir algo positivo y enseñar cosas interesantes. Así que @elcolorestaservido también tiene un fondo didáctico, no sólo el aspecto decorativo. Es un valor añadido, aporto datos curiosos y eso es lo que le gusta a la gente también".

Confiesa que lo de poner artista en su perfil, "fue idea de mi hijo, que fue quien me abrió la cuenta, quien me animó a poner mi foto también. Él es quien decidió que yo era artista porque pinto, coso y me encanta el arte. Asumí el reto de ser instagramer, una forma de dar ejemplo a mi hijo de que con ilusión y empeño se logran los objetivos que nos marcamos. Para él es un orgullo que su madre, en tan poco tiempo, sea casi hasta una influencer porque ya las marcas me aportan material para mis mesas. Creo que también es una forma de transmitir a las futuras generaciones el valor de hacer cosas para los demás porque cuando montas una mesa bonita estás diciéndole a tus invitados que son importantes para ti. Poner una mesa con ilusión y cariño es una muestra de entrega y amor a los demás. Y por muy simple que sea un menú, en una mesa con encanto la comida adquiere un valor mayor, todo se ve de otra forma".

El color, de ahí el nombre de la cuenta, es una de sus grandes pasiones. De hecho, cuenta que de niña soñaba con inventar un color, algo que siempre le ha obsesionado. "Me gusta arriesgar e innovar en mis mesas, por eso siempre hay tanto colorido, estampados y combinaciones de estilos". Hay que destacar que Silvia participa también en concursos de mesas convocados en Instagram, en los que el jurado suele mencionarla por su trabajo.

Y os preguntaréis, ¿pero dónde guarda Silvia tanto plato? "Tendría que vivir en un castillo (ríe). Pues bien, la verdad es que la mayoría de las cosas son prestadas, en todas hay algo mío, pero se puede mezclar todo, loza con porcelana, pero que sea atractiva a la vista. Es cierto que he invertido en vajillas pero me surto mucho de material que me prestan amigos y familiares y ahora también empresas. Cada vajilla que me prestan se convierte en un reto para mí: cómo combinarla y qué quiero transmitir con esa mesa. Y a partir de ahí, la inspiración fluye y ya decido cómo se va a llamar y de qué tema voy a hablar. Confieso que a veces tengo más ideas que tiempo y material. Mi creatividad no para. Ahora entiendo por qué mi hijo dice que soy una artista, ya hasta me lo creo. Lo doy todo cuando hago algo. Gusta lo que hago porque hay un trabajo importante detrás y se ve. Está hecho con esfuerzo y corazón. Cada segmento artístico que he tocado en mi vida me ha llenado muchísimo"

Silvia, que expone además ahora sus dibujos en el jerezano Tabanco El Pasaje, añade que en este hobby desarrolla tres aficiones: la creatividad, la fotografía y la escritura. Un tres en uno, ¿quién puede pedir más? "Es una afición que me está aportando mucha riqueza y crecimiento y me estoy relacionando con personas extraordinarias. Ha sido una grata sorpresa para mí".

¿Y qué pasa a la hora de quitar la mesa que con tanta dedicación ha montado Silvia? "Uf, que me da una pena... un montón, sobre todo si no la he usado. Pero al menos me queda la foto para siempre".