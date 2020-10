Cuatro atracos al mismo negocio desde marzo

La popular barriada de Icovesa vive con preocupación los constantes robos que de seis meses a esta parte se están padeciendo en la zona. En los últimos días se han padecido dos atracos, los cuales se han saldado con un detenido y un delincuente dado a la fuga.

Icovesa es un barrio donde viven miles de familias de clase media y por todas sus calles se reparten más de un centenar de comercios, pequeñas tiendas, que son las que están padeciendo esta "ola de inseguridad que nos afecta". Así lo asegura el presidente de la veterana Asociación de Vecinos de Icovesa, el no menos veterano dirigente sindical Miguel Zarzuela.

"No es normal que hace apenas unos días hayan atracado dos panaderías, las dos en la avenida del Amontillado. Los comerciantes están hartos e incluso se han organizado para intentar que sus negocios estén solos el menor tiempo posible", asegura Zarzuela.

Desde el seno de la Asociación de Vecinos de Icovesa se le pide a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía "que envíe más agentes a la zona porque la verdad es que por la zona se les ve poco. Nosotros no echamos las culpas a los agentes, que sabemos que trabajan al máximo, pero sí a instancias superiores que deben dotar a Jerez de más policías pues los que hay no dan abasto y por eso estamos como estamos", manifestó Zarzuela a este medio añadiendo que "los agentes que se están jubilando no se están reponiendo".

Además de los robos, lo que peor se lleva en Icovesa es "la terrible sensación de inseguridad", apunta el dirigente vecinal. "Los comerciantes andan preocupados porque la inseguridad es enorme, sobre todo en los pequeños establecimientos, ante la falta de vigilancia". Esa falta de seguridad se basa en que, según Zarzuela, "nunca estamos tranquilos. Jamás. Siempre pasa algo, algún delito se comete. Este es sin duda el barrio más castigado de Jerez y el que tiene más pequeños comercios". Tanto es así que destaca que hay un negocio de la barriada que ha padecido cuatro robos desde el pasado mes de marzo.

Manuel Luis López es el propietario de la panadería Pansur, el referido negocio donde los atracos se han convertido en los últimos tiempos en moneda de cambio. "Cuatro robos desde marzo llevamos. La verdad es que estamos agobiados". Se da la circunstancia de que el atracador, por extraño que pueda parecer, es siempre la misma persona. Un vecino de la zona con problemas de drogadicción. "Acumula muchísisimas denuncias, es el mismo siempre, y ya ha provocado que una de las dependientas renunciara al puesto de trabajo después de que le pusiera un cuchillo en el cuello".

Lo peor de todo el asunto es que "este individuo ha estado mes y medio en la cárcel y ha vuelto a salir. Lo único que nos dicen es que ya tiene acumulados muchos delitos y que cuando salgan los casos va a estar una buena temporada en prisión".

Este problema de seguridad (cabe destacar que otro ladrón no pudo ser detenido) provoca "problemas de ansiedad entre las dependientas así como que tenga que sacar horas de mi propio descanso para estar en la tienda vigilando". El último intento de atraco en Pansur acaeció la semana pasada cuando la pareja de la dependienta lo sorprendió escondido tras unos coches a la espera de dar un golpe mientras él llevaba a su esposa a la tienda. Se ensalzaron en una pelea que provocó que numerosos coches de patrulla de la Policía Nacional y Local se dieron cita en la avenida del Amontillado. Un caso más.