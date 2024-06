Piden en Jerez la dimisión de responsables del SAS por la situación “lamentable” de la sanidad en la provincia

El candidato de Sumar a las Elecciones Europeas y coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha pedido este viernes, desde las puertas del centro de salud La Milagrosa de Jerez, la dimisión de los máximos responsables de la consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y del SAS (Servicio Andaluz de Salud) ante la situación “lamentable” que atraviesa la sanidad pública en la provincia.

Rodríguez, que ha estado acompañado del portavoz de Izquierda Unida-La Confluencia en Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, se ha sumado a las protestas protagonizadas por representantes de numerosos sindicatos y personal sanitario ante la falta de recursos de los centros de salud. “Lo que está ocurriendo con la sanidad en nuestra comunidad autónoma se resume de manera muy fácil”, apuntaba el candidato de Sumar a las Europeas, “ya no sólo los 5.000 contratos que el SAS no va a dar este verano, sino porque hay datos escalofriantes como los que aparecen reflejados en un informe elaborado por CCOO”.

Así, explicó que según este documento, “en diciembre de 2018 había 850.000 personas en Andalucía en listas de espera quirúrgica o de especialidades médicas. A día de hoy, a diciembre de 2023, las listas de espera aumentaban a 1.100.000 habitantes en la comunidad. Y en la provincia hemos pasado de 135.000 a 175.000, 40.000 personas más en listas de espera, ya sea en atención quirúrgica o en especialidades”. A esto se suma el anuncio de cierre de al menos 30 camas en el Hospital de Jerez para este verano, según denunció, con el consiguiente cierre de zonas del hospital.

Para el también dirigente provincial de IU Cádiz, la situación de los centros sanitarios es “totalmente lamentable, no hay plan de verano, no van a sustituir a los profesionales, van a volver a cerrar centros de salud en nuestra provincia, especialmente en las zonas rurales, y al gobierno de Juanma Moreno le ha sobrado este año 4.000 millones de euros de dinero público que no ha gastado en la sanidad pública de los andaluces”. A su juicio, “esto es motivo más que suficiente para que los responsables de la sanidad, tanto de la consejería como los gerentes del SAS dimitan de forma inmediata en estos días viendo lo que está ocurriendo”.

Para el candidato de Sumar, esta situación es “un auténtico atropello, y lo peor es que ese es el modelo que quiere trasladar el Partido Popular desde Europa al resto de países como España. Tenemos que impedir que ese modelo de privatización de los servicios públicos pueda llegar a Europa y necesitamos que Sumar saque unos buenos resultados el próximo 9 de junio para parar estas políticas a nivel europeo”. El candidato ha animado a la ciudadanía a respaldar la opción de Sumar, “en defensa de los intereses de la mayoría”.