Susto en la plaza Santa Teresa de Jesús

Al fino de las cuatro de la tarde de este lunes se recibió un aviso en el Parque de Bomberos indicando que el cuadro eléctrico de un bloque de la plaza Santa Teresa de Jesús echaba humo. Los Bomberos acudieron pero no tuvieron que intervenir ya que dos técnicos lograron acabar con el fallo eléctrico. Eso sí, la Policía pidió a los vecinos que no conectaran nada a la corriente eléctrica hasta que no estuviese solucionado el problema.