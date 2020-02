El TSJA da la razón a Zona Franca en las obras del polígono El Portal

Tras un acuerdo entre Zona Franca y el Ayuntamiento de Jerez (con el PP gobernando en ambas administraciones), en marzo de 2015 se licitó y adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas conformada por OHL y Ucop) el proyecto de reurbanización del polígono industrial El Portal. Unas obras dotadas con casi 4 millones de euros (algo más de un millón del Ayuntamiento y el resto de fondos europeos) y con un plazo de 8 meses para su ejecución. Mientras que el Consorcio de la Zona Franca intermedió para lograr que el proyecto tuviese los fondos europeos, el Ayuntamiento de Jerez fue el encargado de diversos estudios previos además de asumir la dirección facultativa.

A pesar de que se trataba de una mejora largamente demanda por los empresarios, poco después de su inicio, la obra quedó paralizada y la actuación acabó derivando en un enfrentamiento entre la constructora, Zona Franca y el Ayuntamiento. Tras alegar la empresa constructora defectos en el proyectos, ambas administraciones acabaron enzarzadas en una pelea política acentuada por el cambio de gobierno.

Finalmente, el conflicto ha acabado en los tribunales que, de momento, le acaban de dar la razón a Zona Franca. En concreto, el gobierno local interpuso en febrero de 2018 un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en contra de la resolución del Consorcio de la Zona Franca. Una resolución de finales de 2017 en la que el Consorcio desestimaba la petición del Ayuntamiento jerezano para cumplir con las obligaciones del convenio suscrito entre ambas administraciones en noviembre de 2014 para las obras de El Portal.

Sin embargo, Zona Franca alegó entonces que los defectos del proyecto habían impedido realizar la obra en el plazo establecido y, por este motivo, no se habían cumplido los requisitos para recibir los fondos europeos.

Finalmente, casi un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado el pasado mes de enero a favor del Consorcio al “desestimar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento”. Aun así, su decisión es susceptible de recurso de casación.

En la sentencia del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso Diario de Jerez, se recoge que “no apreciado incumplimiento, no procede ordenar la consecuencia que de ella deriva el Ayuntamiento, la contratación de nuevo de las unidades de ejecución contempladas en el proyecto de obras”. Asimismo, señala que “además, como alega el abogado del Estado son imposible de cumplimiento en base a dicho convenio, porque no podrían de nuevo licitarse en base al mismo proyecto cuyos errores no se han solventado”. En este punto, la sentencia explica que “nunca podría financiarse con cargo a los fondos estructurales ya que exigían estuvieran finalizadas las obras antes de expirar el año 2015”. Por todo ello, “no cabe hablar de incumplimiento de prestaciones y la demanda debe ser desestimada”.

Tras conocerse la sentencia, desde el PP de Jerez han hecho hincapié en que “la justicia ha vuelto a tumbar a Mamen Sánchez, en esta ocasión ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”. El partido que lidera Antonio Saldaña ha recordado que ya son “cuatro veces las que la justicia golpea a Mamen Sánchez por no hacer las cosas bien”.

A juicio de los populares, la alcaldesa socialista “nada más llegar al gobierno puso todos los impedimentos posible al desarrollo del proyecto hasta que lo paralizó, principalmente porque era un proyecto del PP”. En este sentido, afirman que “por culpa de la incapacidad y la mala fe de Mamen Sánchez, Jerez ha perdido más de un millón de euros que aportó el Ayuntamiento”. Asimismo, la ciudad “ha perdido una inversión de fondos europeos de casi 4 millones que gestionó la Zona Franca y mantiene el polígono El Portal en unas condiciones tercermundistas en una de las entradas principales de Jerez”.

En este sentido, señalan que el PP de Jerez “ya le avisó de que esto iba a pasar y que Mamen Sánchez iba a dejar morir el polígono”. Para los populares no cabe duda de que la alcaldesa “no está capacitada para dirigir una ciudad como Jerez”.

Por todo lo ocurrido, desde el PP proponen “dirimir responsabilidades políticas y técnicas por el perjuicio causado a la ciudad. Alguien tiene que responderle a los jerezanos por haber perdido 4 millones”. Asimismo, apuestan por iniciar algunas de las soluciones que ya propusieron: “Fondos Edusi, aunque vamos tarde en las convocatorias resueltas y habría que esperar; o mediante una actuación de Patrimonio Municipal de Suelo, con fondos municipales”.