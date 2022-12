El grupo de teatro 'Timba Timbero' lleva tres sainetes de los hermanos Quintero a la Sala Compañía

La Sala Compañía acoge este martes 13 de diciembre a partir de las 19.30 horas y con libre acceso hasta completar el aforo, la obra teatral del grupo Timba Timbero, que dirige la jerezana Sebastiana López Gandulla.

Personas de entre 14 y 65 años conforman este grupo de teatro cuyo trabajo está enmarcado dentro del proyecto socio-cultural que desde hace dos años fomenta en el barrio de Santiago la Foundation Reale y la Asociación Jerez por Santiago.

Serán tres sainetes de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, además de un poema de Gabriel Celaya, los que conformen esta propuesta escénica en la que el grupo lleva trabajando desde hace seis meses. Se trata de la segunda obra que representa este colectivo, que el pasado año ya pusieron en escena 'El cuartito de hora y la real gana', también de los hermanos Quintero.

Sebastiana López Gandulla no esconde su "ilusión" con esta nueva representación en la que "hemos trabajado mucho. El grupo tiene muchas ganas de llevarlo a la escena", asegura.

Para esta segunda obra, "hemos aumentado el número de integrantes y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien". La directora sólo tiene palabras de agradecimiento a "Pilar Suárez-Inclán sin cuya ayuda esto no sería posible, y también a la Asociación Jerez por Santiago, que ha puesto su granito de arena y al Ayuntamiento, por cedernos la sala. No me gustaría olvidarme de la persona que nos ha cedido el local de ensayo en la calle Muro, porque sinceramente, necesitamos un espacio para poder ensayar y para guardar toda la escenografía y el vestuario. Esta vez hemos tenido esa suerte, pero no sé la próxima".

Este taller de teatro forma parte de las actividades formativas impulsadas desde el pasado año por la Foundation Reale y la Asociación Jerez por Santiago, y que incluyen además, un taller de pintura impartido por Luis Márquez, y otro de bordado de realce realizado por José Segura.