Arcila insiste en que Torrecera “no tiene personal ni recursos para la gestión del agua”

“Pensamos en lo mejor para los vecinos, vamos a pagar igual que cualquier vecino de Jerez, pero ganaremos en tranquilidad y en calidad del servicio”. Son palabras del alcalde de Torrecera, Francisco Javier Arcila, quien destaca la imposibilidad de asumir la gestión del agua desde la ELA por las limitaciones de índole económica y administrativa.

Arcila quiere “desmontar” los datos económicos del anterior gobierno y demuestra que “en términos netos, la gestión desde la ELA es un 24% más cara que el cálculo realizado por el anterior gobierno”. Afirma que “con la gestión de Aquajerez nos beneficiaremos de la economía de escala y dispondremos de garantías de reparación ante averías que ahora mismo serían inasumibles”.

El alcalde de Torrecera ha confirmado que la decisión de encomendar al Ayuntamiento de Jerez el servicio de gestión de aguas se hace “pensando en lo mejor para los vecinos”. Manifiesta que la situación de las cuentas municipales hace inviable la gestión desde la ELA del servicio de aguas. “Cuando tomamos el relevo y nos hicimos cargo de la gestión nos encontramos un auténtico desastre en la contabilidad municipal, con una absoluta falta de transparencia del anterior alcalde. Hemos hecho números sobre un periodo que ya estaba facturado por el Ayuntamiento de Torrecera, concretamente de febrero de 2018 a diciembre de 2018, y los ingresos son inferiores a los gastos”, ha explicado el edil.

El alcalde ha detallado que “al inicio de nuestro mandato se conoció un informe de la secretaria interventora reconociendo la existencia de una deuda que ronda un millón de euros, una auténtica ruina, que demuestra el caos y la desorganización de la anterior etapa”.

Arcila ha explicado que, “Torrecera no tiene capacidad, ni tiene personal ni recursos suficientes para llevar la gestión del agua, para poder garantizar el suministro y las labores de mantenimiento. No hay expediente de contratación que nos permita realizar reparaciones o resolver una rotura que pudiera producirse. Eso sería un riesgo y nos traería problemas y lo que queremos es ganar en tranquilidad y en calidad del servicio. El anterior gobierno no permitió que se realizarán labores de control por parte de Aquajerez, desde 2015 no se ha supervisado la infraestructura de la red de suministro”.