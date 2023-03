UGT denuncia que "el PSOE de Mamen Sánchez vulnera los derechos del personal del Asilo San José"

UGT asegura que "la presidenta de la Fundación Centro de Acogida San José, Mamen Sánchez, tergiversa la Resolución de la Inspección de Trabajo sobre unas denuncias interpuestas por el presidente del Comité de Empresa perteneciente a la Organización Sindical de UGT, y aplica unilateralmente en contra del Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores el Convenio Marco Estatal a partir del día 16 de marzo de 2023".

El sindicato explica que "Mamen Sánchez no ha dialogado con el Comité de Empresa en los ocho años de legislatura y ahora implanta el convenio marco debido al acta de advertencia de la Inspección de Trabajo, pero tergiversando la Resolución del Acta, y sin comprender por qué el día 27 de enero de 2023 la dirección, en nombre de Mamen Sánchez, expone al comité de empresa que no se iba a aplicar el convenio marco, ya que el de aplicación por la empresa había costado mucho esfuerzo y trabajo, y no querían que se perdieran sus condiciones, por lo que se les presentaría una propuesta del mismo convenio de aplicación, con propuestas actualizado en el articulado de excedencias".

En la nota de prensa dice que "añade Mamen Sánchez que la Fundación ha presentado una plataforma de negociación que no ha sido aceptada por los trabajadores/as, y UGT aclara que lo que han presentado es una propuesta de convenio en la que se recortan derechos consolidados en el tiempo como práctica empresarial, y considerados por la Inspección Provincial de Trabajo como derechos adquiridos, y define además el inspector que cualquier modificación de las condiciones de trabajo" no puede ser realizada "unilateralmente por la empresa, como así lo han decidido".

El sindicato recuerda que cuando se publica la derogación de parte de la Reforma Laboral de 2012, se solicita a la empresa la aplicación de una jornada laboral de 35 horas a la semana, así como la subida salarial del IPC real "como establecía nuestro convenio del Asilo San José". Ante la negativa de la empresa a dicha solicitud, se procede a denunciar ante la Inspección de Trabajo el incumplimiento de convenio.

Denuncia UGT "un nuevo intento de la dirección de poner al personal en contra del presidente del comité de empresa" al entregar un comunicado a todo el personal menos al presidente del comité, "donde culpabilizaba a éste de la aplicación del Convenio Marco", precisando que "incluso la delegada Carmen Collado se desplazó a la Residencia de la Fundación, exponiéndole al personal que todo era debido a las denuncias presentadas por el presidente del comité, cosa que era falso y sin mencionar que la entrada en vigor del Convenio Marco iba precedida por la denuncia de nuestro convenio colectivo interpuesta por la presidenta de la Fundación, Mamen Sánchez", en abril de 2019.

Con respecto a que la empresa sigue dispuesta a seguir negociando, "hemos de constatar que en la última reunión no se aceptó ninguna de las propuestas del comité de empresa que no conllevaba subida de presupuesto, e incluso se le pidió, que de todo lo que nos querían recortar -un menor importe de los trienios, la eliminación de ayudas sociales ya consolidadas, la eliminación de premio de jubilación-, que al menos la mitad de ese presupuesto nos lo dieran en horas de conciliación familiar y la empresa tampoco accedió".

Subraya el comunicado de prensa que "Mamen Sánchez fue la que denunció el convenio colectivo de aplicación el día 25 de Abril de 2019, y por tanto, la única responsable de la entrada en vigor del convenio marco y ha tergiversado la verdad en su comunicado con una cortina de humo, camuflando la realidad de los hechos, y en vez de depurar responsabilidades por los incumplimientos cometidos en la Fundación, culpabiliza al presidente del comité de empresa de UGT, cuya única pretensión siempre ha sido la de defender los derechos de las personas trabajadoras de la Fundación".

Lamenta el sindicato que "esta es la forma que tiene la señora alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, de gratificar el tremendo esfuerzo de las personas trabajadoras de la Residencia y del Albergue de la Fundación, que se dejaron y se están dejando la piel en la pandemia en una lucha incesante contra el COVID-19, y ahora, Mamen Sánchez les paga con la entrada en vigor del convenio marco estatal. Y a todo ello añadir, las falsas palabras de agradecimiento que la vicepresidenta Carmen Collado trasladó al personal de la Fundación en la lucha contra el virus COVID-19".