UGT Servicios Públicos nombrará 'persona non grata' a la alcaldesa de Jerez

UGT Servicios Públicos de Cádiz ha hecho público un comunicado en el que subraya que "la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, es de todo menos socialista. UGT Servicios Públicos nombrará a la alcaldesa 'persona no grata'. Hemos pedido un Consejo Provincial Extraordinario para solicitar a la Unión Provincial de Cádiz y al resto de las federaciones, apoyen nuestra propuesta para que así se informe al conjunto de la organización en toda la provincia de Cádiz" y la sección sindical pedirá que Mamen Sánchez no sea invitada a la caseta de la Feria de Jerez de la Unión General de Trabajadores

En la Federación de Servicios Públicos de UGT Cádiz "ni entendemos ni comprendemos cómo una política que representa a un partido socialista como candidata a unas elecciones municipales pueda marginar y discriminar a los representantes sindicales, que lo único que procuran es defender los intereses de su compañeros y compañeras en los distintos centros de trabajo".

"Aviso a navegantes: desde UGT Servicios Públicos de Cádiz avisamos que nuestros representantes sindicales, así como a los empleados del Ayuntamiento de Jerez, Asilo San José y demás entidades municipales no están solos, tienen el total apoyo de nuestro sindicato tanto a nivel provincial, regional y estatal", continúa el comunicado.

Añade la nota que "pedimos a la alcaldesa que no siga maltratando a los trabajadores/as. No le vamos a permitir que siga dejando a los empleados y a sus representantes a los pies de los caballos. Está claro que no nos quedaremos de brazos cruzados e iniciaremos movilizaciones, como las concentraciones ya previstas en la puerta del Ayuntamiento para dejar constancia del malestar que tenemos con esta alcaldesa que es de todo menos socialista. UGT tiene documentación que ha entregado a nuestra asesoría jurídica, sin descartar ni mucho menos que estos temas terminen finalmente en la Fiscalía".