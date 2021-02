‘Unidos por la música’ y por la solidaridad con los más necesitados

Oxfam Intermón pronostica que la crisis económica derivada de la pandemia del coronavius sumará un millón más de personas pobres en España. Casi el 80% de estos están en situación de pobreza extrema, sobreviven con menos de 480 euros al mes. Estos son algunos de los datos del informe internacional de Oxfam, titulado ‘El virus de la desigualdad’.

Jerez no se escapa de este escenario, es más, la ciudad es más pobre y los pobres son aún más vulnerables. Desde el inicio de la crisis sanitaria muchos colectivos se unieron para llenar las neveras de cientos de hogares, una necesidad que no ha dejado de existir y que se va convirtiendo en algo crónico.

David Flores es transportista nocturno y cuando se declaró el confinamiento en marzo él siguió recorriendo el país en su camión. “Comenzaron los problemas de la falta de mascarillas, hidrogel y buscando por Facebook di con el grupo ‘Costaleros por nuestros mayores’. Fui un día y me quedé asombrado de todo lo que hacían por los demás, me dieron muchas mascarillas e hidrogeles y yo los pude repartir por toda España. Y desde ahí me puse a llamar a muchas puertas, de cooperativas, por si podían donar algo, otra asociación también me pidió ayuda y mi padre se unió a la causa”, declara Flores.

El jerezano forma parte de la Banda de Santa Marta, habló con sus compañeros y desde entonces toda la ayuda se comenzó a gestionar bajo el paraguas de esta agrupación. La sede de la banda se convirtió en el centro operativo de la que hoy es la asociación ‘Unidos por la música’, colectivo en el que también participan miembros de la Agrupación Musical San Juan. En la actualidad la entidad atiende a unas 70 familias a las que reparten alimentos y hay unas 200 personas como voluntarios y colaboradores. “Todas las semanas nos ponemos en supermercados para realizar campañas de alimentos y las cooperativas nos donan frutas y verduras. Ahora estamos también con ropa y calzado”, subraya Flores.

“La vida me ha cambiado muchísimo. La gente que formamos ‘Unidos por la música’ nos sentimos... es difícil de explicar. Tenemos usuarios que son muy mayores y no se pueden mover de sus casas y cuando vamos es muy fuerte todo, mucho sentimiento. Es muy grande ver cómo todo el mundo se vuelca por los demás”, remarca el presidente del colectivo.

La asociación ha colaborado en este tiempo en el proyecto Avanti, en favor de las personas sin techo, con las hermanas de Santa Rita, y también con el colegio Luis Vives, “donde durante dos meses estuvimos haciendo la comida para repartirla a los alumnos en plena pandemia”. “Nuestro objetivo es seguir creciendo para ayudar a más personas, así que hago un llamamiento a la solidaridad porque desde ‘Unidos por la música’ todo se hace desde el corazón”, subraya Flores.