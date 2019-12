Urbanismo redacta ya los trabajos para consolidar la finca de la calle Argüelles

El Ayuntamiento trabaja ya en la redacción de los trabajos necesarios para consolidar la fachada de una finca ubicada entre las calles Argüelles y Juana Jugán que presenta peligro de derrumbe desde que hace nada menos que 19 meses se agrietara una de sus fachadas y se desprendieran los techos de algunas de sus viviendas.

Durante este tiempo desde Urbanismo se han estado haciendo gestiones para que los propietarios de la finca, que tiene cuatro casas de pocos metros cuadrados y dos locales, procedieran al arreglo de la finca, al apuntalamiento de la fachada o bien al derrumbe de las zonas que peor estado presentan.

Sin embargo, al tratarse de una finca muy antigua ha habido problemas para contactar con todos los propietarios, ya que algunos residen incluso fuera de Jerez desde hace años.

Cuando sucedió el derrumbe de los techos y la grieta, en la fachada en la finca sólo vivían dos personas de avanzada edad, que fueron desalojadas y llevadas a una residencia de ancianos. Si bien su casa no sufrió derrumbes, para acceder a ella había que pasar por zonas comunes que sí están en mal estado.

Ante el incumplimiento por parte de los propietarios, el Ayuntamiento ha tomado la decisión que sufragar el coste de las obras de derribo de las zonas que están en peor estado y consolidar la fachada para evitar que se produzca un derrumbe, todo ello con carácter subsidiario, es decir, pasando luego la factura a los propietarios de la finca, bien de manera pactada o bien mediante los tribunales de Justicia.

“El Ayuntamiento ha llevado ya a cabo el procedimiento administrativo correspondiente al expediente de finca en mal estado, y ante el incumplimiento de los propietarios, se ha hecho la resolución de ejecución subsidiaria de las obras de consolidación de fachada a cargo del obligado”, señalan desde el Consistorio para explicar los pasos que se han dado.

“Actualmente -añaden-, se está en fase de redacción de la propuesta técnica que contenga los trabajos necesarios para consolidar la fachada de la finca y poder retirar el vallado existente, y posteriormente se sacarán estas obras a licitación”.

El Ayuntamiento ya anunció también en su día que tendría que solicitar al juzgado una autorización de entrada a domicilio, al no haber podido recibirla de los propietarios que no han sido localizados. La autorización es necesaria para poder ejecutar las obras. El vallado impide la normal circulación de los vehículos rodados por la calle Argüelles, aunque ya son muchos los vecinos de la zona que no dudan en bajarse del coche y retirar las vallas para poder circular por esa calle.

Conviene recordar además que a pocos metros de la finca en peligro de derrumbe hay un colegio, el padre Torre Silva, más conocido como Oratorio Festivo, y son muchos los niños que a diario pasan andando por delante de esa finca.