Urbanismo anuncia más mano dura contra fincas en mal estado

La Delegación de Urbanismo está intensificando los procedimientos de inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de fincas situadas en el suelo urbano consolidado de toda la ciudad (suelo ya urbanizado), no sólo del centro histórico. Así lo ha anunciado el teniente de alcaldesa de Urbanismo en una visita realizada a una de estas fincas ubicada en la calle Varsovia, en Torresblancas, a la que se abrirá un expediente de incorporación al RMSER, tras el incumplimiento, por parte de sus propietarios, de los correspondientes deberes urbanísticos. Hay también acciones previstas en parcelas de Ermita de Oliva y El Mirabal.

Como ha explicado Díaz, las acciones sobre esta finca se centran en dos objetivos; por un lado, “estamos iniciando un expediente de finca en mal estado para el cumplimiento de los deberes de salubridad y seguridad, al encontrarse completamente abandonada y en un estado lamentable, por lo que le vamos a exigir a los propietarios una serie de medidas, como el cerramiento perimetral o la limpieza del solar y tratamientos herbicidas y de desratización”.

De forma paralela, desde Urbanismo se va a iniciar también el correspondiente expediente de inclusión en el Registro de Solares, para que, en el caso de que la propiedad no cumpla con sus deberes urbanísticos en el plazo reglamentario de un año, la finca será sometida a un procedimiento de venta forzosa mediante concurso público.

Con estas intervenciones en marcha, desde Urbanismo se pretende lanzar un mensaje “a todos los propietarios de fincas en similar situación y que no atienden a nuestros requerimientos, trasladándoles nuestra firme determinación a seguir adelante con estos procedimientos de inclusión en el Registro de Solares, tanto en el centro histórico, como en el resto de barriadas de la ciudad”.

Renovar la imagen de la ciudad

Tal y como ha subrayado Díaz, el objetivo del Gobierno es “renovar la imagen de la ciudad y regenerar el espacio urbano poniendo en uso solares abandonados y sin ningún tipo de cerramiento, que generan inseguridad y problemas de insalubridad para los vecinos, que vienen denunciando esta situación continuamente. Queremos que estos terrenos estén a disposición de la actividad económica y de la construcción de vivienda nueva, y que además, contribuyan a revitalizar la vida en las barriadas de Jerez”.

No es la primera vez que Urbanismo actúa en relación a esta parcela, que fue vendida en 2014 y adquirida por otro particular; sin embargo, esta venta finalmente no prosperó al ser declarada fraudulenta tras un procedimiento judicial, con lo cual, la finca volvió a manos del propietario inicial.

Se da la circunstancia de que, ese mismo año, el Ayuntamiento había iniciado un expediente de finca en mal estado al nuevo propietario ordenándole el vallado perimetral y la limpieza del solar; pero el tema judicial finalmente imposibilitó la acción municipal al declararse la venta fraudulenta, por lo que se ha vuelto a iniciar un nuevo procedimiento, en esta ocasión, con el titular original.