Urbanismo concede dos autorizaciones para fiestas de cotillón este año

El área de Urbanismo, en cumplimiento de lo establecido en el bando municipal de Fiestas de Fin de Año, ha concedido dos autorizaciones para la celebración de fiestas de cotillón esta Navidad.

Se ha concedido autorización municipal extraordinaria para la celebración de fiesta de Fin de Año el día 31 de diciembre, al establecimiento destinado a salón de celebraciones con música programada, ubicado en Plaza del Cubo s/n (Bodega Doña María).

Igualmente, se ha concedido autorización municipal extraordinaria para la celebración de fiesta de fin de año en el establecimiento destinado a Restaurante San Juan, ubicado en plaza Melgarejo número 2.

Cabe recordar que, según el bando, la celebración de cotillones y fiestas de fin de año sin la pertinente autorización municipal "queda prohibida, dando lugar a su inmediata suspensión por parte de los agentes de la autoridad competente".

El bando municipal establece las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, así como se regula el régimen de apertura, las instalaciones y los horarios, "con objetivo de salvaguardar la seguridad".

Los establecimientos con licencia de apertura para salas de fiesta, discotecas y establecimientos hoteleros que incluyan en su licencia discotecas o salas de fiesta no requieren de autorización municipal, como actividad extraordinaria, en la medida que no exceda del contenido de la licencia y siempre que no modifiquen las condiciones y datos que sirvieron de base para su autorización.