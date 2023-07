En las Urgencias Pediátricas, "o te mueres de calor o te congelas"

Profesionales sanitarios del Hospital de Jerez denuncian que en las Urgencia Pediátricas, "o te congelas o te mueres de calor". Trabajadores del área explican que en los módulos para atender las emergencias de los niños hay un aparato del aire acondicionado para alimentar toda la zona prefabricada que se creó con motivo de la pandemia del coronavirus.

"El problema está que para que se enfríe la entrada, la habitación para el triaje, la sala de espera y parte de las consultas hay que bajar mucho la temperatura, por lo que en la zona de boxes donde hay niños en observación (al final del módulo) te congelas de frío. Para que en admisión, triaje y algunas consultas se lleguen a los 26 grados, en Observación te congelas", subraya el colectivo sanitario.

Los trabajadores explican que las puertas automáticas de acceso a las Urgencias no permiten aislar la instalación de las altas temperaturas y añaden que esta situación ya se ha trasladado al departamento de Riesgos Laborales para que se pueda dar una solución. "Una solución global para trabajadores y usuarios, aunque lo que nos trasladan desde Dirección es que no hay dinero para una cortina de aire en la puerta de acceso. No somos expertos en la materia y no sabemos cuál es la mejor solución, pero hay que buscarla", remarcan.

El colectivo solicita "una solución global porque el problema no desaparece trasladando el triaje de sitio. Por las tardes, tras horas de sol, la temperatura en la entrada de las Urgencias supera los 30 grados con el aire puesto".