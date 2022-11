“Utilizo una técnica de arte múltiple para hacer obras únicas; me apasiona”

La singular artista catalana María Pujol trae a Jerez una excepcional exposición con su particular visión de las técnicas de grabado, poniendo de relieve la innovación técnica en la producción de obra gráfica como elemento estructurador del momento artístico. Hasta el 20 de enero se puede disfrutar en la sala expositiva del Campus de La Asunción de la UCA en Jerez (Edificio Despachos y Seminarios) de ‘Luces y Sombras (Grabado Tridimensional)’. La exposición, comisariada por Bruto Pomeroy, podrá visitarse en horario de 9.00 a 21.00 horas de lunes a viernes.

–¿Qué importancia otorga a la formación en su proyecto vital?

–Considero que la formación técnica es fundamental en este oficio artístico que es el Grabado y la Estampación. El dominio de los procesos y el buen resultado de la estampa final dependen de ello. Si tienes formación y técnica posees un control en todo el proceso de elaboración de la matriz y su posterior estampación.Personalmente me encanta la investigación de nuevos materiales y procesos, así que considero que la formación es continua y va de la mano de la investigación, para mí es vital, así como la difusión de todos mis conocimientos de la técnica ofreciendo cursos de formación en técnicas tradicionales y contemporáneas con la intención de divulgar y expandir el conocimiento de este oficio, siempre desde la técnica y la experimentación.

–¿Qué lugar ocupan en su opinión los procesos de estampación en el arte actual?

–El Grabado y el Arte Gráfico en general se expande y está reviviendo el interés tanto en los creadores como en los coleccionistas y el público en general. La estampación es complementaria con muchas otras disciplinas, las imágenes estampadas adquieren un carácter único.

–¿Cómo canaliza la sostenibilidad en tu trabajo?

–Desde hace muchos años he pasado al grabado menos tóxico, al grabado sostenible, reemplazando todos aquellos materiales tóxicos por materiales igual de eficaces en la técnica pero saludables para el medio ambiente y para las personas. Sustituyendo por ejemplo, el mordiente: de ácido nítrico a percloruro de hierro que es una sal y no emite vapores tóxicos y actúa sobre la matriz más eficazmente que el ácido nítrico reemplazando también el aguarrás y petróleo por aceites naturales. Es esencial para los talleres de grabado y para las personas que trabajamos diariamente en talleres profesionales hacer este cambio.Igual de importante es el reciclaje y transformación de los materiales que lo permiten, así como, por ejemplo, el papel. O los marcos de mis obras, que son de maderas recuperadas, palets de madera de pino en desuso para tirar, o madera de haya y de roble destinada a leña. Las recuperamos, trabajamos artesanalmente ennobleciéndolas, consiguiendo así dar un un carácter único a mis obras. En este proceso de elaboración de los marcos únicos y a medida para cada obra debo la dedicación y el oficio a mi padre.

–¿Cuáles son las líneas fundamentales de su obra en este momento?

–Me interesa la aportación de nuevos lenguajes a la obra gráfica, ofrecer nuevos formatos y proporcionar innovación en este arte gráfico. Tengo cuatro líneas de trabajo: Grabado Tridimensional, Libros de Artista, De la Incisión a la Luz y Grabado en gran formato. En esta exposición de ‘Luces y Sombras’ en Jerez, muestro una pincelada de cada una de estas líneas de trabajo.Con el Grabado Tridimensional aporto volumen y tridimensionalidad a una técnica que siempre ha sido bidimensional.Con los Libros de Artista me siento muy libre a la hora de crear, me divierte mucho, en estas piezas incorporo el color en el grabado mediante técnicas de estampación contemporáneas o el uso de papeles japoneses de fibras de kozo a color, muy raros de encontrar.En la serie De la Incisión a la luz incorporo luz led automática al grabado.Y actualmente estoy trabajando creando grabados de gran formato utilizando la técnica del fotograbado.Cada año me gusta presentar una nueva serie basándome en una de estas cuatro líneas de creación.

–¿Cómo vincula la tradición y la vanguardia en sus creaciones?

–Me interesa mucho la relación entre tradición e innovación, entre múltiple y ejemplar único. Procuro siempre mantener el trabajo y uso de técnicas tradicionales a la vez que introduzco elementos actuales como la tridimensionalidad, el volumen, la incorporación de iluminación led en mis grabados. La interacción de procesos tradicionales con elementos innovadores y materiales actuales, para ofrecer al público una visión renovada del grabado que es un oficio ancestral. Y pienso que es curioso el hecho de que utilizo una técnica de arte múltiple como es el grabado y la estampación para terminar haciendo obras únicas. Me apasiona.

–Tiene su taller en Barcelona. ¿Cómo se plantea su exposición en Jerez?

–Gracias a la invitación de El Viajero Alado Art Gallery, que apuestan por proyectos innovadores y creativos desde el corazón, Bruto Pomeroy y Bárbara Sunyi me invitaron a preparar esta exposición que es mi primera exposición individual en Andalucía. Y con mucha ilusión ya preparamos un nuevo evento en enero 2023 para la clausura de esta exposición que está teniendo muy buena acogida tanto en los medios como de público.

–Acaba de conocer que le han otorgado el Premio Nacional de Grabado. Comenta German Borrachero, director del Museo del Grabado Español Contemporáneo (MGEC), que se trata de un reconocimiento a la investigación que desarrolla. ¿Qué supone para su trayectoria?

–Para mí, recibir este Premio ha sido toda una sorpresa y una alegría, y lo recibo como a un reconocimiento al esfuerzo y tenacidad que dedico diariamente y desde hace más de 15 años a este oficio, y me da energía y seguridad para seguir trabajando, investigando, creando y promoviendo la vigencia de este maravilloso oficio artístico que es el grabado y las técnicas de estampación como disciplina y medio de expresión.