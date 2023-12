Jerez será sede del VII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turísticas del ICTE

Jerez será la sede del VII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, que organizará el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) en el mes de junio de 2024. Así lo han anunciado la alcaldesa, María José García-Pelayo, el Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, Miguel Mirones, en un acto que se ha celebrado en el Ayuntamiento.

La alcaldesa ha agradecido al ICTE y a la Junta de Andalucía esta “buena noticia”. Ha destacado la importancia de que el Ayuntamiento pueda ir de la mano de la Junta y de la colaboración público-privada en esta iniciativa. “El Ayuntamiento solo no puede”, ha explicado María José García-Pelayo, pero “junto a la Junta y junto al sector privado podemos conseguir cualquier reto que nos propongamos, entre otros, que Jerez sea ciudad referente turístico en esa Q de certificado de calidad y en esa Sde sostenibilidad que demandan, no tanto las administraciones, sino los propios visitantes que llegan hasta Jerez”. También se ha referido al interés de Jerez de mantener su esencia, respetar la tradición y conservar lo que le identifica, “porque si no somos distintos y especiales perderemos calidad”.

María José García-Pelayo ha explicado que el VII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística se celebrará en la primera quincena del mes de junio y que tendrá carácter internacional, “lo que nos sitúa como capital del mundo, de la mano de la Junta de Andalucía”. También ha señalado que para éste y otros eventos, y mientras no se tenga un Palacio de Congresos acorde a las necesidades de la provincia, se recuperará el Teatro Villamarta, y ha recordado que este espacio escénico ya se utilizó para el Congreso de la Empresa Familiar, que contó con la presencia de Su Majestad El Rey.

Por su parte, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha dado las gracias a la alcaldesa por defender Jerez por encima de todo y por asumir retos como éste, "porque las oportunidades no llegan solas, hay que buscarlas y pelear por ellas con argumentos, con solvencia, como ha hecho Jerez para albergar este encuentro". También ha agradecido al presidente del ICTE que haya sabido "reconocer una candidatura ganadora, que desde el Gobierno andaluz respaldamos sin fisuras porque conocemos bien cómo se hacen las cosas en esta ciudad y sabíamos que siendo Jerez la sede tenemos asegurada la Q de calidad de este congreso".

Arturo Bernal se ha referido también a la demanda social de un nuevo modelo turístico "que Andalucía está liderando” y que "tiene como ejes la sostenibilidad y la calidad". Ha explicado que los nuevos viajeros quieren causar "el menor impacto en el planeta" y que este objetivo lo comparten la industria turística y las instituciones y que, por tanto, "lo estamos impulsando desde el Gobierno andaluz" con medidas como "el inicio de los trámites de la nueva Ley del Turismo de Andalucía, diferentes líneas de incentivos o favoreciendo el entorno para que los profesionales establezcan sinergias con operadores y destinos".

Ha señalado, del mismo modo, que citas como este VII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad son necesarias "porque de aquí saldrá la guía que nos marque el camino a seguir en los próximos años para abordar con garantías los retos que el futuro nos plantea".

El presidente del ICTE ha felicitado a Jerez por haber sido seleccionada y “por el gran trabajo que ha realizado en la presentación de su candidatura”. También ha destacado el gran respaldo que ha tenido la propuesta de Jerez por parte de la Junta de Andalucía y del empresariado.

Igualmente, ha señalado que la trascendencia de la adjudicación a Jerez de este Congreso es importante porque será “pieza clave para las políticas que está llevando a cabo la Junta de Andalucía y en las que la calidad y la sostenibilidad son fundamentales”. Ha añadido que “no hay mejor forma de escenificar todo esto que aquí en Jerez, como marco perfecto donde se respira calidad y sostenibilidad”.

Miguel Mirones ha explicado la composición y los objetivos del ICTE, así como los temas que se abordarán en el próximo congreso, que se celebra con periodicidad bianual y cuya próxima edición, la séptima, tendrá lugar en Jerez.

En este evento se reunirán los principales representantes del sector turístico nacional e internacional. Un encuentro único en el que estará representada la administración pública, asociaciones empresariales de los diferentes subsectores turísticos, empresarios, consultores, auditores, expertos y periodistas para abordar las claves y tendencias en materia de calidad y sostenibilidad turística, los dos ejes que responden a las necesidades e inquietudes del turista del siglo XXI en todo el mundo.

El Instituto para la Calidad Turística Española, como organismo certificador mediante auditoría externa de las marcas Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística, es el organismo referente para abordar estas cuestiones desde un punto de vista transversal en todo el sector turístico, entendiendo la calidad como el sistema de gestión que permite la prestación de los servicios desde el rigor, la profesionalidad y la satisfacción del cliente y la sostenibilidad en su triple vertiente, la medioambiental, económica y social.

Los anteriores congresos, celebrados en Santander, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña, Cali (Colombia), Puerto de la Cruz (Tenerife) y Cartagena (Murcia), congregaron a más de 600 congresistas de todo el mundo. Durante los mismos, se celebraron diferentes mesas de debate con los asuntos más candentes del sector turístico, encuentros y actividades, estableciendo un diálogo necesario entre el sector público y privado para la promoción del turismo español.

El anuncio sobre Jerez como sede del VII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística se ha dado a conocer en un acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento, y que ha contado con numerosos representantes públicos del Gobierno municipal y de la Junta de Andalucía, así como de organizaciones empresariales, empresas y miembros de la Mesa Institucional del Turismo de Jerez.