Sorpresa en Vallesequillo II tras salir a la venta el local de la asociación

La asociación de vecinos de Vallesequillo II podría quedarse sin local, en breve, según denuncia su presidenta Carmen Vázquez. El problema es que el local es propiedad de una entidad bancaria y ya ha sido puesto a la venta por poco más de 42.000 euros. Por ello, la asociación ha recibido varias notificaciones del juzgado.

¿Qué está pasando? Para encontrar la raíz del problema habría que retroceder hasta la época de Pedro Pacheco como alcalde cuando a diversas asociaciones se les concedieron locales para sus actividades en virtud de acuerdos con fundaciones pertenecientes a entidades bancarias. Unos locales cuyas llaves han ido pasando de presidente vecinal a presidente vecinal hasta que su actual propietario, un banco, ha decidido ponerlo en la venta y actuar contra los supuestos okupas.

Tras recibir la primera notificación hace poco más de una semana en la asociación, Carmen Vázquez se puso en contacto con el delegado de Participación, José Antonio Díaz, para comentarle lo ocurrido. “Yo no he recogido ningún papel ni nada porque no soy la propietaria ni tampoco una okupa. No estamos aquí por gusto, la asociación lleva aquí casi 30 años y de pronto recibimos la notificación y nos llevamos la sorpresa de que el local ya está en venta”, explica Vázquez. Además, recuerda que hace relativamente poco tiempo, un técnico de la delegación de Patrimonio del Ayuntamiento acudió al local precisamente para comprobar la actividad que tenía el mismo, con motivo del recuento de locales que está haciendo el Ayuntamiento. “Él pudo comprobar que realizamos actividades”, añade la presidenta vecinal. Además, alerta de que la misma situación en la que se encuentra el local la asociación de Vallesequillo II podría darse “en otras asociaciones como la de Federico Mayo o San Telmo, ya que a todas se nos cedió un local del mismo modo”.

Tras conocer lo ocurrido, el delegado José Antonio Díaz ha detallado a Diario de Jerez que la cesión de dicho local “se remonta a la época de Pedro Pacheco. No teníamos constancia de nada de lo ha pasado hasta que Carmen me llamó”. Sin embargo, tras la preocupación mostrada por la presidenta de Vallesequillo II, Díaz ha reconocido que “sabíamos que ahí hay actividad” y por eso, según explica, Patrimonio se ha puesto ya en contacto con la entidad bancaria propietaria para saber qué hacer. “Nosotros evidentemente entendemos que ahí hay una asociación que dinamiza el barrio con actividades y vamos a actuar de mediadores”, adelanta Díaz. Además, asegura que en cuanto reciban información desde la entidad bancaria, “vamos a intentar mantener una reunión las tres partes para buscar una solución. Es un local donde hay actividad, sino tuviese actividad o estuviese cerrado sería diferente pero teniéndolo vamos a intentar que puedan continuar”.