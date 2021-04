Vecinos de la calle Costa del Sol, en contra de la modificación del PGOU

Vecinos de la Urbanización El Carrascal, situada en Calle Costa del Sol (frente las antiguas bodegas Croft), han mostrado a este diario su preocupación por una de las formulaciones del PGOU que el gobierno local llevará a pleno mañana y con la que pretende autorizar la construcción de un edificio en la zona de seis plantas de altura.

A través de una misiva que han enviado a los medios y a los distintos grupos políticos de la ciudad, los vecinos reconocen que “ya intuíamos, al ser una zona de proyección en la ciudad, que tarde o temprano se iba a construir justo al lado de nuestras viviendas en una parcela que ni siquiera está separada de las nuestras por una calle. En estos años, desde que se entregaron nuestras viviendas en 2012, hemos visto cómo se ha ido construyendo alrededor pero siempre respetando lo previsto y pensado para esos terrenos. Se han hecho promociones de unifamiliares y otros particulares han promovido también sus viviendas unipersonales, así como los deseados parque y zona verde”.

“Es por eso que no entendemos ni compartimos que ahora se pretenda hacer una modificación de lo que estaba acordado como posible construcción en los terrenos colindantes, anexos a nuestra urbanización”.

La carta continua diciendo que “de hecho, estaba contemplada la idea de hacer algo similar en altura a nuestras viviendas (hasta tres plantas) y no, como hemos podido conocer, que se quiere hacer justo del doble, hasta seis. No cabe duda de que eso perjudicaría a nuestra urbanización (pérdida de intimidad, zonas comunes y viviendas más sombrías, por ejemplo) y a los pocos comercios de zonas cercanas, en especial a sus terrazas o veladores”.

Los vecinos no entienden “por qué se contempla esa modificación sin ni siquiera ver qué condiciones son las que se dan alrededor de esa parcela ni los tipos de construcción que la rodean o la separación. Si se ha respetado lo pactado en otras parcelas de la zona, ¿por qué con nosotros no se hace lo mismo?”.

En su opinión, dicha modificación “no obedece a ningún interés para la ciudad, sino a algo particular que no es más que enriquecer las arcas de quien decida acometer la obra. Tampoco es una manera de incentivar el comercio en la zona con esas viviendas, ya que la mayoría de los locales comerciales de nuestra urbanización y de otra colindante se encuentran vacíos o ni siquiera se han construido porque no ha interesado”.

“Somos una comunidad de vecinos en una zona en proyección, y eso lo sabemos, pero rogamos respeten las normas del juego vigentes cuando fuimos de los pioneros en la zona. Ya bastante hemos tenido con un concurso de acreedores de la constructora, viviendas entregadas in extremis en época de crisis con lo que ello conlleva, y levantar la urbanización poco a poco para ahora llevarnos este varapalo. No nos lo merecemos como ciudadanos de bien que somos”.

Por ello, desde la comunidad de vecinos se ha pedido “a todos los grupos municipales del pleno que voten NO a que junto a nuestras viviendas (Calle Costa del Sol 2 y 4), justo al lado, sí, y sin separación alguna, se levante un bloque de seis plantas. Rogamos respeten lo pactado y aprobado (hasta por una cuestión de estética urbanística es lo más recomendable)”.

Hay que recordar que sobre este asunto, el Ayuntamiento se pronunció hace unos días cuando en palabras del delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz se destaca lo siguiente a través de una nota de prensa: “Nuestro objetivo es que, después de 15 años, iniciar la promoción de viviendas VPO, o bien a través de una empresa que lo desarrolle y ejecute, ya se verá cuando llegue el momento”