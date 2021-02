Vecinos de Las Torres están "indignados" por el rechazo a las modificaciones presupuestarias

Vecinos de Las Torres dicen "no dar crédito" a lo que ocurrió este jueves en el pleno. El gobierno local planteaba dos modificaciones presupuestarias de más de tres millones de euros que finalmente fueron tumbadas en su práctica totalidad. "Eran cambios para ayudar a los barrios y se tumbó, no sabemos muy bien el motivo. Pero lo que tenemos claro es que esa postura no es ir en contra del PSOE, es ir en contra de muchos vecinos", declara Francisco Jiménez, presidente de la asociación vecinal.

"Estamos indignados. Ahora que había un proyecto aprobado, lo tiran. No es de recibo y estamos dispuestos a salir a la calle para reivindicar nuestros proyectos, porque creemos que no hay derecho a tener las calles como las tenemos. Diariamente hay personas que se caen y esas modificaciones presupuestarias iban a ir, en parte, a arreglar nuestro barrio", subraya el presidente.