La oposición del Ayuntamiento volvió a hacer una demostración de fuerza frente al gobierno local en el pleno celebrado este jueves. El ejecutivo planteaba dos modificaciones presupuestarias de más de tres millones de euros que finalmente fueron tumbadas en su práctica totalidad. Solo pudo salvar el importe que necesita el Ayuntamiento para poder realizar las 45 contrataciones previstas en plan de empleo de Diputación para un periodo de seis meses y la partida destinada a continuar con la desinfección en los colegios públicos.

Los grupos que se opusieron al grueso de los cambios presupuestarios (PP, Ciudadanos y Adelante Jerez) coincidieron en los argumentos esgrimidos para justificar su negativa. Para empezar, temen que el gobierno no vaya a aprobar el presupuesto de este año y se limite a hacer modificaciones presupuestarias durante todo 2021 para atender las necesidades que no tengan crédito, extremo que negó el ejecutivo reiterando que se está a la espera de concretar con el Ministerio de Hacienda de nuevas líneas de ayuda para el Ayuntamiento.

Pero estos grupos incidieron en la falta de consenso y de negociación para concretar las modificaciones presupuestarias que se llevaban a pleno. Manuel Méndez, de Ciudadanos, señaló: “Nos llega un plato cocinado; esto es lo que hay y hay que votarlo”. Ángel Cardiel, de Adelante Jerez, se pronunció en la misma línea: “Esto es como las lentejas, o las tomas o las dejas”. Y Raúl Ruiz-Berdejo, de IU, añadió: “No puedo compartir que renunciemos en febrero a tener un presupuesto”.

En cambio, el equipo de gobierno sostuvo que el voto en contra de estos grupos está sustentado en un “cabreo” de algunos grupos de la oposición. Aunque no lo mencionó expresamente, la alcaldesa, Mamen Sánchez, hizo una referencia indirecta a su decisión de dejar a Ciudadanos y Adelante Jerez sin uno de sus asesores una vez que el Juzgado de lo Contencioso ha ordenado el cumplimiento de una sentencia que anula el reparto de cargos de confianza. La alcaldesa les reprochó en este sentido: “Yo sé por qué están cabreados y es muy fuerte que se monte este pitote”.

Teniendo en cuenta como transcurría el pleno, y viendo que la propuesta corría serio riesgo de no salir adelante, el gobierno planteó a los grupos el voto por separado de las modificaciones propuestas (eran 14 aunque agrupadas en un mismo punto). En cambio, hubo grupos de la oposición que reclamaron que se celebrara un pleno extraordinario donde debatir únicamente el plan de empleo de la Diputación, propuesta descartada por la delegada de Economía, Laura Álvarez, quien alegó que no daría tiempo a cumplir con los plazos administrativos para cumplir con el plan dado que la sesión plenaria no podría celebrarse hasta, al menos, dentro de una semana.

Finalmente, Ciudadanos accedió a la votación por separado (Méndez llegó a decir: “Nos va a costar hacerlo; hemos sido los tontos útiles, pero accedemos a votarlo así”). Esta decisión permitió que el ejecutivo obtuviera los votos necesarios para que pueda dotarse del crédito necesario a las 45 contrataciones por seis meses previstas con el programa de Diputación.

Ahora bien, también pudo salir adelante una propuesta de 338.000 euros para mantener las tareas de desinfección en colegios públicos. En cambio, no salió adelante otras modificaciones presupuestarias para que tuvieran crédito algunas inversiones anunciadas por el ejecutivo con la mejora de acerados y de equipamientos en algunos puntos de la ciudad o una ampliación de la partida para ayudas sociales, entre otras. Ganemos optó por la abstención en estas modifcaciones.