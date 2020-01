Vecinos denuncian un nuevo incendio en Juana de Dios Lacoste

La Asociación de Vecinos del Centro Histórico ha denunciado que los bomberos tuvieron que actuar nuevamente la tarde de este jueves para sofocar un incendio en una casa con valor histórico de la calle Juana de Dios Lacoste. Dicha asociación quiere expresar su "indignación por un episodio más que vuelve a poner de manifiesto el abandono que padece el casco antiguo de nuestra ciudad".

Hace unos tres meses, este colectivo ya denunció en los medios "el expolio que se estaba produciendo en esta casa de valor patrimonial. La primera responsabilidad en el mantenimiento de un inmueble la tiene la propiedad, pero si ésta se inhibe, son las autoridades competentes las que deben actuar con urgencia para que no se produzca un daño irreparable, más si por medio hay un bien, patrimonio de todos, incluido en un área declarada como Bien de Interés Cultural desde 1982".

Desde la asociación valoran "muy positivamente que los responsables municipales hayan iniciado las gestiones para inscribir en el Registro de Solares algunos edificios abandonados y conseguir así su recuperación, pero mientras no incluyan todos los que debieran estar, tiene que obligarse a los propietarios, como mínimo, a tapiar las entradas y, si la propiedad no respondiese en un breve espacio de tiempo, debería hacerlo el mismo Ayuntamiento y exigir posteriormente el pago de los gastos a los propietarios de la subsidiaria". "Si no fuera así -añaden- tal como ha ocurrido, seguirán sucediendo los problemas de convivencia por ocupación ilegal, los expolios, los destrozos y los riesgos para la integridad física, tanto de los vecinos, como de los viandantes debido a los incendios provocados en estos casos y que suceden con demasiada frecuencia en los inmuebles abandonados a su suerte en intramuros".

La Asociación de Vecinos del Centro Histórico confía en que este sea "el último episodio de destrucción de nuestro casco histórico, pero nos tememos que, si no se cambia una gestión aberrante en cuanto al trato del centro histórico perpetrado durante décadas, no será más que un nuevo eslabón de la cadena que está acabado con él".