Versos y guitarra, comienza el XIII Jerez Off Festival de La Guarida

Ya huele a Festival. La Guarida del Ángel acogerá este jueves, a las 21 horas, la tercera edición de ‘Tauroflamencura poética y otros versos’, un espectáculo de palabra y toque, ideado por el flamencólogo Pepe Marín.

Si en las pasadas ediciones, la guitarra la puso Manuel Lozano ‘El Carbonero’, en esta ocasión, el toque estará en manos de "los virtuosos" la malagueña Davinia Ballesteros y el jerezano Isaac Moreno.

Se trata de la lectura de una serie de romances y poemas de los más diversos autores, hablando del toro, el torero y el flamenco, a cargo de Pepe Marín, que hará un repaso por versos de nombres como Antonio Murciano, Pilar Paz Pasamar, Antonio Gallardo, José Luis Tejada, Joaquín Romero Murube, Juan Antonio Cavestany, Manuel Molina Peña, Manuel Benítez Carrasco, etc.

La propuesta se divide en tres partes: una dedicada al mundo del toro, otra al flamenco, y una tercera libre. “Es una tertulia tranquila, los tres, sentados, leyendo y tocando la guitarra. Esto es algo que me emociona mucho y me gusta”, cuenta Pepe Marín, que no cesa de inventar proyectos. “Con esta cita, le damos miras a estos versos, que son magníficos y en los que hay de todo”, añade.

Un espectáculo a forma de prólogo para anunciar la XIII edición del Jerez Off Festival de La Guarida del Ángel, que se inicia el 23 de febrero, el mismo día que comienza el XXVIII Festival de Jerez.

Venta de entradas: https://laguaridadelangel.com/eventos/jof24-pepe-marin-prologo-al-festival-flamenco-de-jerez/