Vox Jerez, en contra de implantar la zona ORA en el entorno de la Plaza del Caballo

Vox Jerez considera que la posible implantación de la zona ORA en el entorno de la Plaza del Caballo responde más "al afán recaudatorio del Gobierno de Mamen Sánchez que a solucionar los problemas de inseguridad que denuncian los vecinos".

Cabe recordar que el pasado 23 de marzo el candidato de Vox a la Alcaldía de Jerez, Antonio Fernández, denunció "los problemas de inseguridad que sufren vecinos y comerciantes del entorno de la Plaza del Caballo, entre otros, con los aparcacoches ilegales. A raíz de dicha denuncia, el Ayuntamiento de Jerez ha mantenido una reunión con los vecinos para proponerles soluciones. Sin embargo, la única solución ofrecida por Mamen Sánchez ha sido implantar la zona de estacionamiento con regulación horaria (ORA)".

Para Vox, esta solución es "poco efectiva, entendemos que va a perjudicar al comercio, a los bares, a los vecinos y a los trabajadores de la zona y, sin embargo, no va a solucionar el problema de inseguridad, dado que los aparcacoches pueden volver al finalizar la hora del estacionamiento regulado y tampoco garantiza que no actúen mientras está en vigor la zona ORA".

Además, según ha podido saber esta formación, "a la reunión para abordar este asunto no se invitó a comercios, hostelería, o empresas del barrio, que también se verán afectados por esta medida y a los que no se les va a ofrecer ninguna alternativa que no sea pagar. De hecho, a los residentes se les ofrece un bono de pago anual que no les garantiza que vayan a tener aparcamiento asegurado. Todo ello tendrá como consecuencia una menor afluencia de clientes y la merma de la economía para los negocios de la zona".

Desde Vox "consideramos que el planteamiento de implantar la zona ORA es una muestra más del fracaso de la gestión en materia de seguridad ciudadana por parte del Ayuntamiento, ya que esta medida tiene más afán recaudatorio que disuasorio".

Para Vox, "lo único que va a conseguir es que tanto vecinos como trabajadores tengan que pagar dos veces por aparcar en su barrio, ya sea ante la amenaza de los ‘aparcas’ o ante la amenaza de multa por parte del Ayuntamiento de Jerez. Por todo ello, VOX denuncia que mientras los vecinos reclaman más seguridad, lo que les ofrece Mamen Sánchez es pagar más".