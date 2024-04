'Wanted', la recompensa es la palabra

Más allá de un wéstern. El escritor sanluqueño Ignacio Arrabal presentará en los Claustros de Santo Domingo de Jerez, el próximo 20 de abril, a las 12 horas, su nueva novela, 'Wanted' (Rhode Island). El autor estará acompañado por el ilustrador de la portada, Alberto Belmonte; y por el editor, Adrián Otero.

Un libro que tiene su origen en los elementos clásicos de un wéstern, "y con todo eso he realizado una cosa distinta porque resuenan aquí los libros de Franz Kafka con 'El proceso'; los de Ricardo Güiraldes, Lucio V. Mansilla y José Hernández sobre la llanura de La Pampa argentina... De ahí he elaborado mi propia versión de esta historia, donde hay dos personajes, que son los principales, que se persiguen sin saber muy bien por qué".

'Wanted' es un libro en el que "la protagonista es la palabra, la forma de contar la historia. Intento que cada libro que escribo sea distinto, no repetirme", añade Arrabal, que reconoce que la obra "ha supuesto un reto. Y es lo que me gusta a la hora de ponerme a escribir, marcarme retos, hacer algo que no he hecho antes. Ponerme en dificultades a mí mismo. Y como esta novela se desarrolla en medio de una llanura donde no hay nada, quito así todos los elementos que me puedan ayudar a conformar una historia. Ese reto es lo que me ayuda a seguir adelante".

El siguiente reto de Arrabal será, claro, "hacer algo que no he hecho nunca: una novela que mezcla mis lecturas con una historia empresarial y laboral, que me está saliendo muy bien (ríe), con un tipo de lenguaje que no había utilizado nunca, que está siendo otro reto y me está gustando".

'Wanted' forma parte de una colección llamada 'Territorio Sureño' de Rhode Island, en la que se irán publicando obras literarias de autores de nuestra zona o libros con temática sureña. El primero fue 'El espejo gaditano' de Álvaro Bellido, con portada de Daniel Diosdado. Todos llevarán portadas de ilustradores de nuestra tierra.

Hay que destacar que el mismo día 20 de abril, por la tarde, Arrabal firmará ejemplares en la Feria del Libro de Guadalcacín, en el stand de la editorial y de la librería jerezana El Laberinto.

La portada, "un portadón"

La portada del libro ha sido realizada por el ilustrador jerezano Alberto Belmonte. "Es un portadón. Una maravilla. Cualquiera que vea el libro pensaría que Alberto la ha dibujado expresamente para el libro e incluso que yo he escrito el libro para esa portada, pero no ha sido así. Ese dibujo y este libro se han encontrado en el tiempo y en el lugar exactos. La mejor sinopsis del libro es la portada. Ya será siempre imposible separar este libro de esta portada".

'Los ofendidos' llega a Italia

El libro 'Los ofendidos' (Editorial Anantes) de Ignacio Arrabal, publicado en 2021, saldrá en otoño en Italia. Una novela hermosa y cruel, plena de imaginación y marcada por un lenguaje exuberante en el que cada párrafo es un regalo para el lector. Una obra en la que el tiempo se ha detenido en un pueblo aislado y baldío donde no hay nacimientos desde hace años y la comunicación con el mundo de los sueños o el de los muertos es más fluida que entre los vivos. En este ámbito cerrado y opresivo irrumpe Lerma, un forastero silencioso y cargado de dolor cuya sola presencia sirve para remover las miserias de una comunidad anclada en antiguos agravios. Con 'Los ofendidos' el autor se consolidaba como una de las voces más atractivas y reconocibles de la narrativa española actual.