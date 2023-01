Personajes de novela, más allá de sus creadores de la mano de Ignacio Arrabal

Tras la excelentes críticas obtenidas con Los ofendidos y Hasta que sea verano, el autor sanluqueño Ignacio Arrabal vuelve a una temática metaliteraria que maneja con maestría, como ya demostró con El rasgo suplementario, su exitoso debut novelístico. Personajes de novela (Anantes) propone un reto apasionante: acompañar a un buscador de personajes que desean prolongar sus existencias más allá del final que sus autores crearon para ellos. El territorio fronterizo entre las letras y la vida en el que se desarrolla la acción, la gran cantidad de referencias librescas, la trama y el exuberante estilo de Ignacio Arrabal invitan, más que a una lectura al uso, a participar de toda una experiencia inmersiva en la literatura.

El libro parte de las lecturas de Arrabal. "Casi todo lo que escribo, mi mundo de narrativa, viene influenciado por las lecturas. De ahí nacen mis libros. También de rescatar ciertos personajes de esas novelas que me han ido acompañando y con los que yo elaboro una trama a través del protagonista, Martín Soller, que crea un espacio para acogerlos".

De hecho, apunta que cada vez que uno de esos personajes sale por primera vez, añade un nota a pie de página que explica su origen. "Es un libro escrito por alguien que lo que quiere realmente es leer y compartirlo. Más que compartir la escritura, es la lectura, que es de verdad lo que me gusta". Incluso, en el libro 'Hasta que sea verano', las descripciones de paisajes, como la playa, son fruto de otros libros leídos.

"Como no vivo de la literatura ni me debo a editoriales u otros condicionantes, mi libertad es lo que vale dinero y hago lo que me apetece. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un libro que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora y eso es lo que me anima a escribir. Estoy con un western revisitado con otras técnicas".

Escritor "de pocos lectores, pero entusiastas", las críticas hasta ahora están siendo muy favorables. Además, su novela 'Los ofendidos' será traducida al italiano.

Martín Soller es un cazador de personajes atormentados, rebeldes que no aceptan el final que su novela les dio y prefieren seguir buscando destinos alternativos. Para todos ellos ha creado el Pent York, un refugio en un pueblo sureño bañado por el mar y el anonimato y, sobre todo, situado en los límites de la ficción. Allí se entrecruzan sus tramas y sus conflictos: el criado pusilánime se enfrenta a su agresor; los amantes fugitivos pueden tener una oportunidad de vencer; el jugador con mala suerte encuentra una buena jugada…

Los Personajes de novela se mueven en una fascinante burbuja de irrealidad alimentada por los ecos de otros libros, de otras voces y por una intensa pasión por la literatura, de la que todos quieren escapar y temen hacerlo.

Sobre el autor

Ignacio Arrabal (Sanlúcar de Barrameda, 1973) es autor de los volúmenes de poesía La palabra tiempo, La superficie del aire, Los sueños intactos y La luz inversa, galardonados con diversos premios como el Ángaro, el Santa Teresa de Jesús o el Paul Beckett, así como el reconocimiento de ser finalista del Premio Nacional de la Crítica. En 2014 publicó una selección de relatos bajo el título Las vidas invisibles, a la que siguieron las novelas El rasgo suplementario (2016), Hasta que sea verano (2017) y Los ofendidos (2021), ampliamente elogiadas por la crítica