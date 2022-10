'Wishland', el juego de mesa del jerezano Carlos Michán, gana el Premio JT al autor español del año

El jerezano Carlos Michán sigue imparable en el mundo del juego de mesa. Si en 2019 consiguió lanzar 'Medieval Realms' gracias a una exitosa recaudación en kickstarter, ahora otro de sus juegos le ha dado una gran alegría. 'Wishland' ha ganado el Premio JT al autor español del año en el Festival Internacional de Juegos.

"No lo esperaba. Me enteré hace cinco días de la nominación por las redes sociales y 'competía' con otros siete juegos, uno de ellos de otro creador de la provincia de Cádiz. Ambos pensábamos que iba a ganar otro juego más conocido... Así que estoy súper contento y muy feliz. Supone una inyección de moral y reconocimiento a un trabajo de mucho tiempo, me da muchas ganas de seguir trabajando", reconoce el creador jerezano.

'Wishland' es el quinto juego que ha diseñado Michán, y ya tiene un sexto juego que va a salir pronto y un séptimo que ya está a punto. "'Medieval Realms' y 'Wishland' son los más conocidos. Con 'Wishland' tenemos un acuerdo de distribución en Asia. Se espera una expansión para el juego que se va a empezar a distribuir al año que viene, tanto de España, EEUU, Alemania... Además estos premios ayudan a seguir creciendo", apunta Michán.

'Wishland' es un juego de mesa en el que se gestiona un gran parque de atracciones. A través de las rondas, los jugadores compran diferentes cartas y colocan a sus trabajadores para crear su propio parque temático.

El canal estadounidense de Youtube 'The Dice Tower' incluyó a 'Wishland' en el 'top de sorpresas' de 2021 como mejor juego de parque de atracciones. "Fue una ilusión enorme porque tener una reseña suya es muy importante. Nos han hecho varios varios vídeos desde este canal y nos pusieron un 8 sobre 10. Es increíble", declara el creador jerezano, a quien seguro le quedan muchas cartas por enseñar en el mundo del juego de mesa.

Cabe recordar que su otro gran juego, 'Medieval Realms' es un juego "simple de aprender. Las cartas pueden ser un poco más complejas porque todo son iconografías, no hay nada escrito para que sea independiente de idioma". Es un juego de mesa, de gestión de recursos, en el que cada jugador asume el papel de un rey medieval, el cual tendrá que tomar sus decisiones para desarrollar su propio reino.