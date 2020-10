La falta de autocrítica del gobierno local por las aglomeraciones en determinados momentos del Festival Xera ha sido una de quejas más repetidas en redes sociales durante este fin de semana. Preguntado por ello, el delegado de Dinamización Cultural, Francisco Camas, ha asegurado en declaraciones a Diario de Jerez que "lo que ha pasado en ese momento puntual no es deseable y lo que hace es enturbiar el trabajo tan ingente que se ha realizado en estos cuatro meses dando trabajo a los artistas y a los técnicos, cumpliendo con el objetivo de mantener el pulso en la cultura y en la actividad económica".

"No es deseable y lamento que haya ocurrido", ha reiterado el edil socialista. "¿Quién lo va a lamentar más que los organizadores que lo que pretendemos es ayudar a la ciudad? Que ocurra una cosa de este tipo lo único que queda es apelar a la individualidad, que nadie se salte las normas y que no sólo enturbia la actividad del Ayuntamiento, también se enturbia la actitud que tiene el 99,9% de los ciudadanos que cumple con la norma", ha dicho. A lo que ha añadido que "cuando alguien se quita la mascarilla o incumple la normativa lo que está es haciendo daño al conjunto de la sociedad".

Aun así, Camas ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento seguirá apostando por la "cultura segura". "Lo sencillo sería quedarse sentado en una silla y no hacer nada, pero eso no es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante, la ciudad de Jerez lo está haciendo para mantener el estímulo, la actividad cultural y económica dentro de los formatos legales remitidos", ha manifestado Camas. Asimismo, ha señalado que "cuando se da un hecho de estas características lamentablemente en cualquier momento puede saltar la liebre y ocurrir algo no deseable, pero eso no puede de ninguna manera enturbiar el esfuerzo tan grande".

Respecto a las críticas del mundo cofrade por permitir estos eventos y no la celebración del Rosario de la Aurora de la Virgen de las Mercedes, Camas ha señalado que "la relación con las cofradías es muy buena". Aun así, ha reconocido que "en este momento, en el que ha ocurrido la demanda del Soberano, efectivamente teníamos que haber coordinado mejor". "Lo vamos a hacer en un futuro porque cada hermandad, cada iglesia permite un recorrido de intimidad que es lo que requiere la oración y la imposición que se hace en una procesión", ha asegurado.

Por todo ello, Francisco Camas se ha disculpado tras haber "fallado la coordinación", pero ha adelantado que "lo vamos a corregir y vamos a hacer posible que todas las hermandades cumplan con sus deseos y obligaciones con el amparo del Ayuntamiento, porque siempre lo han tenido".