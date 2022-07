Zana, concursante jerezano de First Dates: "me puedes llamar caballo"

"Me puedes llamar caballo, el caballo de Jerez", así, sin rodeos, se presentó Zana, un joven carnicero de 30 años procedente de Jerez, en el programa televisivo 'First Dates' que presenta Carlos Sobera.

Sobera, curtido ya en mil batallas en este espacio de la cadena Cuatro TV de citas a ciegas, se quedó "impresionado" con el apodo de soltero con el que se presentó Zana a la audiencia.

Y es que el chico, tras su impetuosa entrada, seguía insistiendo en sus atributos viriles: "un tío que la tiene más grande que Nacho Vidal es como un caballo", zanjaba durante su presentación mientras Sobera se echaba las manos a la cabeza.

El carnicero jerezano explicó el truco que tenía para que su pene fuera tan grande: "puedes hacer que te crezca el pene dando un masaje desde chiquitito, a los doce años, tocándote, yo me tocaba desde los doce años hasta ahora".

La cosa no se quedó ahí, y es que tras conocer a su contendiente, Magdalena, una comercial y modelo curvy de Valencia de 29 años, soltó: "yo me he fijado en las tetas, yo me fijo mucho en tetas y culo”.

Ya sentados en la mesa para conocerse mutuamente, Zana ofreció más muestras de sus encantos peguntándole si había hecho un trío alguna vez.

Entre risas, Magadalena le ha dicho que sí, pero que solo con dos hombres "lo he hecho muchas veces" y le ha confesado que su fantasía sexual sería hacerlo "con cinco hombres, todos para mí".

Zana no se quedó atrás porque asegura "no tener límites" y descubrir siempre todo lo que quiere saber "no me quedo con las ganas".

En lo concerniente a las relaciones sexuales propiamente dichas, Zana ha querido saber cuánto tiempo duraban los encuetros de su cita y al saber que unos "20 minutos o media hora", ha sentido que era muy poco tiempo y que él mínimo está dos horas "la boca, las tetas, ahí abajo… la penetración es el postre".

Es más, Zana ha explicado a Magadalena que durante la penetración se toma su tiempo "se deja quita para que se caliente el tigre y luego ya".

Al final de la cena, tanto Zana como Magdalena se han dado cuenta que "no están hechos el uno para el otro." A ella le gustaría tenerle como amigo, "pero cree que es demasiado fogoso para ella".