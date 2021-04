La gran recogida del grupo Zero Waste: "Hemos encontrado hasta un animal muerto en una maleta"

Las lluvias de las primeras horas de este domingo no desvanecieron las ganas del grupo de jóvenes de Zero Waste que se habían dado cita en unos terrenos próximos a Luz Shoppping para recoger basura. Casi 40 voluntarios han acudido al evento, la mayoría jóvenes entre los 16 y 25 años. Esta convocatoria también ha contado con el apoyo de Luz Shopping y la concesionaria UTE Jerez, lo que ha permitido llenar 5 camiones (dos de ellos de grandes dimensiones) con los restos recogidos.

"Hemos recogido escombros de todo tipo, yo creo que hemos alcanzando seguro las dos toneladas de basura", declara Francisco González, uno de los impulsores. Aunque el grupo de Zero Waste conocía bien la zona, "hay muchos voluntarios que se han sorprendido con lo que hemos encontrado aquí". Y no es extraño esa sorpresa, puesto que han recogido muebles, colchones, electrodomésticos, mucho vidrio..., e incluso han encontrado documentación sanitaria, como resultados de pruebas, recibos de multas del Ayuntamiento y hasta un animal muerto dentro de una maleta.

"No cabe duda que hemos dejado la zona más limpia de como estaba, pero aún queda mucho por hacer. Seguro que vendremos en otra ocasión. Hoy acabaremos con la satisfacción de dejarlo mejor y de que al menos el itinerario ecuestre que hay en la zona no esté tan rodeado de basura", subraya González. El grupo jerezano de Zero Waste apela a que la Administración sea cumplidora en el servicio público de limpieza y a la conciencia de la ciudadanía para evitar estos escenarios.

Zero Waste Jerez ya está pensando en la próxima convocatoria que será a primeros del mes de mayo y del que irán informando en su perfil de Instagram @zerowastejerez.