Esa abierta pintura actuante

EL año pasado, comenzó el proyecto ‘Viento a Favor’, una exposición amplia y abierta donde conjugaban y compartían espacio creativo bastantes de las realidades pictóricas que suscriben el arte contemporáneo; realidades que abren las perspectivas de una escena artística de muy amplio espectro, con formulaciones encaminadas al patrocinio de un arte con múltiples derivas. Porque es bien claro que el relato pictórico, hoy en día, es un extenso manantial del que emanan las más dispares correntías; afluentes de un gran río que transitan con muy buen caudal de creatividad. Pintura de amplísimo espectro, donde se condensa la más abierta realidad del arte contemporáneo. Pintura sin reservas, con fórmulas variadas que suscriben argumentos plásticos patrocinadores de lo mejor de un arte grande que se abre a los infinitos postulados de una creación nueva y actuante. Pintura que aglutina el poder de la forma, que ilustra las coordenadas de lo real, que suspende el hilo conductor de la representación, asume los parámetros esenciales del abstracto o define las circunstancias inestables de un concepto.

Obra de Pedro Cuadra.

Esta exposición coral organizada desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez viene a plantear, como ocurría la de hace un año, esa pintura sin límites que, hoy, tiene lugar en Andalucía y que constituye uno de los pilares fundamentales de ese arte sereno y lúcido que se realiza en nuestro país. Artistas de varias generaciones, con credos pictóricos distintos a los que une la pasión creativa, la conciencia artística, el poder formal de las estructuras compositivas sabiamente distribuidas. Pintores que formaron parte de aquella modernidad conquistada que sacudió los viejos esquemas tradicionales -José María Báez-; pintores de una generación intermedia que plantean una obra de novedosos postulados figurativos – Simón Arrebola, Pedro Cuadra, Dodero, Antonio Montalvo, Javier Palacios y Pepe Salas-; pintores que van accediendo, pese a su juventud, a segmentos de suma importancia y creciendo con solvencia y sensatez -Alejandro Botubol, Antonio Lara, Silvia Lermo, Julia Santa Olalla y Miguel Scheroff-; pintores muy jóvenes que han surgido con muchísima clarividencia en un universo de gran complejidad – Fran Baena, Pablo Castañeda, Marina Iglesias y Carlota Pérez de Castro-. Exposición, por tanto, que agranda las coordenadas geográficas y unifica los valores de una pintura en abierta expansión.

Obra de Miguel Scheroff.

VIENTO A FAVOR II es un relato fiel de la realidad pictórica contemporánea; esa que muestra la absoluta clarividencia de un estamento artístico lleno de trascendencia. Quince artistas andaluces y una madrileña que marcan las posiciones de una pintura valiente y sin complejos en la que se manifiestan los poderosos desenlaces y desarrollos de una expresión con infinitos buenos y necesarios matices. El jiennense, afincado en Sevilla, Simón Arrebola pinta un universo edémico donde todo es posible. Fran Baena, pintor nacido en Priego de Córdoba, reduce la imagen a los parámetros mínimos de la esencia representada. El jerezano de nacimiento y vecino de Córdoba José María Báez compone estructuras que fijan las líneas divisorias del concepto. Alejandro Botubol, pintor gaditano, manifiesta las claras posiciones de lo abstracto. El también gaditano y residente en Sevilla Pablo Castañeda yuxtapone las imágenes posibles o imposibles de un bello paisaje presentido. El gran pintor granadino Pedro Cuadra, aunque nacido en Ceuta, Pedro Cuadra realiza un caleidoscopio de escenas apropiadas y sutilmente acondicionadas. Dodero, pintor de Cádiz, manifiesta los argumentos preclaros y clarividentes de la gran figuración.

Obras de Simón Arrebola.

La puertorrealeña Marina Iglesias nos lleva a una emocional iconografía de poderosas y bien asumidas referencias. El jerezano Antonio Lara accede a un nuevo escenario representativo con la pintura ejerciendo su máxima función. La artista nacida en San Fernando Silvia Lermo ofrece su particular y especialísimo sistema iconográfico lleno de claridad y sentido. Antonio Montalvo, el granadino que fue objeto de una individual en esta misma sala hace unos meses, deja constancia de una contundente pintura llena de plasticidad, emoción formal y sensorial emotividad. El también jerezano Javier Palacios se manifiesta con una obra sensata, enérgica, sin efectismos y descubridora de un arte superior. La joven artista madrileña Carlota Pérez de Castro sincroniza, con precisión, distintas fórmulas creativas a la búsqueda de un final lleno de sabio poder estructural. El pintor de la Puebla de Río Pepe Salas, cuya obra fue la primera que se colgó en la Sala ARTEADIARIO, vela la representación para potenciar su sentido y magnificar su especial realidad. Julia Santa Olalla, una de las pintoras españolas de mayor proyección, plantea una pintura de sutiles y sabias connotaciones formales y representativas. Por último Miguel Scheroff, artista de la población jiennense de Las Navas d Tolosa, redunda en la fuerza mediata e inmediata del color positivando una iconografía tremendamente personal.

Obras de Marina Iglesias.

Viento a Favor quiere ser una plataforma descriptiva clara y veraz de lo que supone el arte actual; un arte con infinitos planteamientos, con posiciones abiertas donde tiene cabida esa realidad de máximos en el que se encuentra la plástica contemporánea. Una exposición con vocación de futuro que traerán los buenos nuevos valores para compartir su fuerza creativa con la esencia de los que han puesto las bases de un arte que está más vivo que nunca. Un horizonte que se quiere siempre diáfano para que albergue ilusiones grandes.