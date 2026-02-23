Abierto el plazo para incorporar vocalías en los Consejos Territoriales de Distrito de Jerez

La Delegación de Participación Ciudadana abre el plazo para incorporar nuevas vocalías en los Consejos Territoriales de los Distritos Urbanos, con el objetivo de cubrir las vacantes que están libres en cada uno de ellos. Este plazo está abierto hasta el próximo 11 de marzo.

Las asociaciones de cada uno de los distritos han recibido ya esta información, en la que se les ha comunicado que las entidades interesadas en formar parte de los Consejos de Distrito deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades (RME); no ser Federación o Coordinadora o en su caso demostrar que la mayoría de sus entidades afiliadas residen en el Distrito; y demostrar una efectiva vinculación al ámbito territorial propio del Consejo. La persona representante debe estar empadronada en el distrito Cada entidad tiene derecho a presentar una única candidatura en el Distrito que le corresponda, formulando una solicitud expresamente dirigida al Servicio de Participación Ciudadana, a través del Registro de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Jerez.

Igualmente, se ha informado por distritos de las vocalías vacantes (vecinales, AMPAS, cultural-recreativa, mujeres, juveniles, mayores, salud y social, inmigrantes, comerciantes), de forma que las entidades que puedan cubrir esas vacantes puedan presentar su solicitud para incorporarse al Consejo Territorial que les corresponda.

Cualquier entidad que desee consultar más información o resolver cualquier duda sobre cómo participar en este procedimiento, puede dirigirse a su Oficina Técnica de Distrito. Los Consejos Territoriales de Distritos Urbanos son seis: Centro, Este, Noreste, Norte, Oeste y Sur. En el mes de febrero se están celebrando las comisiones de pleno previas a otra ronda de sesiones de pleno de estos órganos de participación.