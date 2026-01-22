Abono Único de Transporte: Los jóvenes de Jerez ya pueden viajar en tren y autobús por 30 euros al mes

El pasado lunes, 19 de enero, entró en vigor el Abono Único de transporte. Éste permite a los usuarios realizar viajes ilimitados a lo largo de un mes en trenes de Renfe (Cercanías, Rodalies y de Media Distancia) y en autobuses de concesión estatal, es decir, por todo el territorio nacional. Esta tarifa plana será un billete único de 60 euros al mes y 30 euros para los menores de 26 años, y que se une a los descuentos que ya había hasta ahora. Los menores de 14 años seguiran viajando gratis. El Abono único es válido para viajar en trenes de media distancia y cercanías, así como los autobuses estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.

Esta medida es similar a una alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, incluye también el uso de metros y tranvías de todas las ciudades, con la única excepción de que no es válido en la alta velocidad.

Cómo funciona el Abono Único

Según ha concretado el Gobierno, el Abono Único tendrá un coste de 60 euros al mes para los mayores de 26 años, y de 30 euros para los jóvenes de 15 a 26 años. Este bono se identificará mediante un localizador único (un código) que los usuarios podrán validar para canjear por los siguientes títulos:

Todas las concesiones de autobuses interregionales de titularidad estatal , para cualquier origen y destino, una reserva por sentido y vía. En el caso de trayectos de corta duración la empresa concesionaria podrá permitir que se realice hasta dos reservas por sentido en el mismo día.

, para cualquier origen y destino, una reserva por sentido y vía. En el caso de trayectos de corta duración la empresa concesionaria podrá permitir que se realice hasta dos reservas por sentido en el mismo día. Cercanías o Rodalies . El Abono Único podrá asociarse en una máquina de autoventa o taquilla a una tarjeta física recargable, como Renfe&Tú, para ser validado en los controles de acceso

. El Abono Único podrá asociarse en una máquina de autoventa o taquilla a una tarjeta física recargable, como Renfe&Tú, para ser validado en los controles de acceso Trenes de Media Distancia. Para esto será necesario asociar el localizador a un bono de MD a través de la web de Renfe. No se podrán enlazar trenes consecutivos si entre salidas hay menos de 180 minutos o menos del triple del tiempo del primer trayecto, ni realizar más de 4 viajes de ida o vuelta con reserva de plaza el mismo día.

Para esto será necesario asociar el localizador a un bono de MD a través de la web de Renfe. No se podrán enlazar trenes consecutivos si entre salidas hay menos de 180 minutos o menos del triple del tiempo del primer trayecto, ni realizar más de 4 viajes de ida o vuelta con reserva de plaza el mismo día. Personal e Intransferible. Solo el titular podrá usar el abono, que deberá identificarse con su DNI o NIE. Al comprarlo, el usuario podrá elegir la fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores. El abono tendrá validez durante los 30 días naturales desde la fecha seleccionada.

Solo el titular podrá usar el abono, que deberá identificarse con su DNI o NIE. Al comprarlo, el usuario podrá elegir la fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores. El abono tendrá validez durante los desde la fecha seleccionada. Anular reservas. En caso de no viajar, el usuario debe anular la reserva con 24 horas de antelación en el caso de los autobuses y de 60 minutos para los servicios de Media Distancia.

En caso de no viajar, el usuario debe anular la reserva con 24 horas de antelación en el caso de los autobuses y de 60 minutos para los servicios de Media Distancia. Sanciones. Si un usuario no anula la reserva y tampoco viaja en tres ocasiones, puede llevar a la anulación del código de descuento, sin derecho a devolución ni la posibilidad de comprar un nuevo Abono durante 60 días.

Cómo conseguir el Abono Joven para viajar con descuentos en transporte público

Mayores de 26 años. Adquieren su Abono Único en el canal de venta de su operador. Le proporciona un localizador único que debe ser validado al comprar un título de transporte o reservar un viaje.

Adquieren su Abono Único en el Le proporciona un localizador único que debe ser validado al comprar un título de transporte o reservar un viaje. Los jóvenes de 14 a 26 años deberán asimismo obtener el Código Joven para disfrutar del descuento del 50% en el Abono Único y de las demás bonificaciones al transporte público. Este trámite compete a los nacidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2011 y pueden completarlo a través de este enlace, mediante el sistema de identificación Cl@ve o un formulario de datos personales. Una vez completado, obtendrán el código alfanumérico de descuento, encabezado por las siglas AJ26.

deberán asimismo obtener el para disfrutar del descuento del 50% en el Abono Único y de las demás bonificaciones al transporte público. Este trámite compete a los nacidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2011 y pueden completarlo a través de este enlace, mediante el sistema de identificación Cl@ve o un formulario de datos personales. Una vez completado, obtendrán el código alfanumérico de descuento, encabezado por las siglas AJ26. Menores de 14 años, nacidos entre 2012 y 2026. Deben obtener el código del Abono Niño para viajar gratis en los servicios de autobús y tren de los operadores adheridos a los programas de descuentos.

Descuentos al transporte que se prorrogan en 2026

El real decreto-ley 17/2025 publicado en el BOE recoge asimismo la prórroga de los siguientes descuentos: