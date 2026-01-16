Declaración de la Renta 2025-2026: plazos, documentación y consejos útiles

Millones de españoles y españolas están llamados a cumplir sus obligaciones con la Agencia Tributaria a través de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio económico de 2025. Cada año, los plazos sufren ligeras variaciones.

La campaña de la declaración de la Renta del ejercicio económico de 2025 comienza este año el miércoles, 8 de abril, y se extenderá hasta el 30 de junio. Como ya viene siendo habitual, primero se abrirá el plazo para presentarla de forma telemática y, de forma escalonada, a lo largo de los casi tres meses que dura la campaña, se abrirá el plazo para que los contribuyentes la realicen tanto de forma telefónica como presencial. De tal manera que, la segunda fase comenzará el 6 de mayo, cuando se habilitará la posibilidad de presentar la declaración por teléfono mediante cita previa. Las citas empiezan a concederse desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio. Para concertarla debes entrar en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, o bien, llamando a los siguientes teléfonos: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (teléfono automático) o 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (servicio de cita para Renta).

A conitunuación, desglosamos los diferentes plazos.

Fechas clave para presentar la Renta de 2025

Del 8 de abril al 30 de junio de 2026: presentación de la declaración por internet de las declaraciones ( hasta el 25 de junio si eliges la autoliquidación con domiciliación bancaria).

presentación de la declaración de las declaraciones ( si eliges la autoliquidación con domiciliación bancaria). Del 29 de abril al 29 de junio: solicitud de cita para que la Agencia Tributaria realice tu declaración por teléfono.

para que la Agencia Tributaria realice tu declaración Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: presentación de la declaración por teléfono.

presentación de la declaración Del 29 de mayo al 29 de junio: solicitud de cita para que la Agencia Tributaria realice tu declaración presencialmente en una de sus oficinas.

solicitud de cita para que la Agencia Tributaria realice tu declaración en una de sus oficinas. Del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: presentación de la declaración de manera presencial en las oficinas.

presentación de la declaración de manera en las oficinas. 30 de junio: cobro del total o del primer plazo del abono si el resultado te sale "a pagar" en la autoliquidación con domiciliación bancaria. ‍

del total o del primer plazo del abono si el resultado te sale en la autoliquidación con domiciliación bancaria. Noviembre de 2026: segundo plazo del abono si el resultado te sale "a pagar" y escogiste el fraccionamiento en dos plazos sin intereses.

Documentación necesaria

Enfrentarse al modelo 100, resultará menos tedioso con la siguiente documentación a mano:

Datos fiscales . Están disponibles para consultar desde mediados de marzo, y recogen un resumen de tus datos financieros del ejercicio anterior. Esta información es la que se utiliza para hacer el borrador, por lo que es recomendable asegurarte de que todos son correctos.

. Están disponibles para consultar desde mediados de marzo, y recogen un resumen de tus datos financieros del ejercicio anterior. Esta información es la que se utiliza para hacer el borrador, por lo que es recomendable asegurarte de que todos son correctos. Certificado de retenciones. Detalla lo que has ganado y lo que te han retenido en concepto de impuestos. Lo proporciona tu empresa.

Detalla lo que has ganado y lo que te han retenido en concepto de impuestos. Lo proporciona tu empresa. Lista de ingresos y gastos adicionales. Facturas si eres autónomo, ingresos por alquileres, subvenciones recibidas o cualquier otra fuente de ingresos.

Facturas si eres autónomo, ingresos por alquileres, subvenciones recibidas o cualquier otra fuente de ingresos. Declaraciones de años anteriores. Necesitas introducir el valor de una casilla determinada de la declaración anterior si accedes a la Sede Electrónica de Hacienda sin certificado digital, DNIe o Cl@ve PIN. También son útiles para revisar deducciones aplicadas y evitar inconsistencias.

Consejo útil

Repasar el borrador. A riesgo de parecer obvio, llevarlo a cabo te puede ahorrar más de un dolor de cabeza. Comprueba los ingresos, las deducciones, las facturas, que coincidan los importes y revisar si la información personal está actualizada (estado civil, número de hijos, domicilio...).