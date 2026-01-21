La bombona de butano, más cara: su precio aumenta un 0,7% y rompe la racha de descenso

A partir de ahora, tomar una ducha con agua caliente, cocinar, y calentarse será más caro que nunca si utilizas bombonas de butano. El pasado martes, 20 de enero, el precio máximo de venta al público de la bombona de butano subirá un 0,7% con respecto al precio fijado en la última revisión, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una bombona costará hasta 15,58 euros.

El precio del butano ha tenido varias oscilaciones en los últimos años. Cabe recordar que, fue en mayo de 2022 cuando la bombona de gas butano alcanzó su precio más caro hasta el día de hoy: cuando la bombona llegó a costar 19,55 euros, su máximo histórico. Sin embargo a partir de ahí comenzó a experimentar bajadas llegando incluso a valores de 2015.

El butano envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

Por qué sube o baja el precio de la bombona de butano

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este aumento en el precio de la bombona en esta última revisión, se debe a varias causas, en concreto a tres:

El ascenso en los fletes (+5,1%)

(+5,1%) El ascenso en las materias primas (+3,8%)

(+3,8%) La leve depreciación del euro frente al dólar (-0,4%)

Otros condicionantes

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.